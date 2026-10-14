Chile hace “votos para que la fortaleza” acompañe al papa tras diagnóstico de cáncer

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Santiago de Chile, 13 oct (EFE).- La cancillería de Chile expresó este martes sus “deseos de una pronta y completa recuperación” al papa León XIV tras conocerse su diagnóstico de cáncer de pulmón y luego de haber sido operado. “Hacemos votos para que la fortaleza, la serenidad y la esperanza acompañen a SuSantidad en estos días, y que pronto pueda retomar con plenitud su ministerio”, señaló en un comunicado.El ministerio de Relaciones Exteriores añadió que Chile y la Santa Sede “comparten una larga y profunda relación, forjada en momentos decisivos de nuestra historia. Por ello, nuestro país acompaña con especial afecto al Sumo Pontífice en estos momentos y a todos los fieles que profesan la religión católica”.El diagnóstico de cáncer de pulmón se confirmó este martes después de que el pontífice se sometiera a una operación en el hospital Gemelli de Roma para extirpar el lóbulo inferior del pulmón derecho. Las pruebas identificaron un adenocarcinoma pulmonar, según informó el Vaticano. León XIV, de 71 años, permanecerá ingresado en el Gemelli, para seguir con la recuperación y someterse a exámenes posoperatorios.

El equipo médico no ha detallado si el papa necesitará tratamiento específico ante la naturaleza del tumor extirpado.La operación del papa estadounidense-peruano se produce a menos de un mes del viaje que tiene previsto realizar a Uruguay, Argentina y Perú, del 6 al 17 de noviembre y que, en principio, seguiría en pie a tenor de sus propias palabras del pasado domingo. EFE

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