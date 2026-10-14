Carlos Espí: "Yo he venido aquí para aprovechar los minutos"

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Redacción Deportes, 14 oct (EFE).- El jugador del Real Madrid Carlos Espí reconoció que el encuentro había sido "locura máxima" y que está en el club "para aprovechar los minutos", tras la victoria in extremis (3-4) de su equipo ante la Roma en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

"Yo he venido aquí para aprovechar los minutos, he tenido la oportunidad de salir y la he aprovechado al máximo, haciendo un gol", añadió, en los micrófonos de Movistar Plus+, después de marcar el tanto del empate que permitió a Rüdiger hacer después el 3-4 definitivo.

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Explicó la remontada de su equipo en apenas diez minutos, después de ir perdiendo por 3-1. "Locura máxima. Hemos ido juntos a por la victoria y muy contento. Ganas de ganar el partido, de no rendirnos. Ha sido eso. Pasaban los minutos, veíamos que estaba más cerca y así ha sido", apuntó.

Terminó desvelando qué le había pedido Mourinho: "Que saliera, que diera el máximo, quedaban 10 o 15 minutos, ayudar al equipo como sea y siempre al máximo".