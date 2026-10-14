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Arabia Saudí denuncia la Embajada de Colombia en Jerusalén como una violación del Derecho Internacional

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Arabia Saudí ha denunciado este miércoles la apertura de la Embajada de Colombia en Jerusalén como una violación de Derecho Internacional al tratarse de un reconocimiento explícito de la soberanía israelí sobre territorio ocupado.

El Ministerio de Exteriores saudí expresa así su "condena y repulsa" por la inauguración de la Embajada este miércoles después de su traslado desde Tel Aviv.

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Es una "flagrante violación del Derecho Internacional y de las resoluciones internacionales legítimas pertinentes, lo que representa una injerencia directa en el estatus legal e histórico de la ciudad ocupada de Jerusalén".

Estados Unidos reconoció a Jerusalén como capital de Israel en diciembre de 2017 y trasladó la Embajada estadounidense en Israel a esa ciudad en mayo del año siguiente.

Arabia Saudí subraya que esta medida contradice la posición internacional establecida sobre el estatus jurídico e histórico de Jerusalén, y reitera su llamado a la comunidad internacional, incluyendo al Consejo de Seguridad y a todas las partes pertinentes, para que cumplan con sus responsabilidades y tomen medidas inmediatas para detener las políticas ilegales de Israel, concluye la nota.

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