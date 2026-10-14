WhatsApp abre las llamadas a personas que no tienen cuenta

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Madrid, 14 oct (EFE).- WhatsApp ha anunciado las llamadas con invitados, una nueva función que permite incorporar a cualquier persona a una llamada aunque no tenga una cuenta en la aplicación.

"Esto significa que todos tendrán acceso a llamadas gratis cifradas de extremo a extremo sin límites de tiempo, sin interrupciones bruscas, sin tener que reiniciar rápidamente la llamada y sin esperar a que todos se vuelvan a unir", escribe WhatsApp en su blog.

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Cualquier persona que se una como invitado siempre necesita la aprobación del organizador de la llamada.

Los visitantes pueden abrir el enlace en el navegador de su computadora, escribir su nombre y, una vez que los acepte el organizador, unirse a llamadas individuales o en grupo con hasta 32 personas a la vez.

Solo las personas con una cuenta de WhatsApp pueden crear un enlace de llamada (o videollamada).

Los invitados no pueden ver los números de teléfono de los demás participantes, enviar mensajes ni añadir a otras personas directamente a la llamada.

Sí pueden usar las mismas funciones esenciales de las mismas, como compartir la pantalla de su computadora para colaborar y revisar materiales, reaccionar con un emoji o levantar la mano para participar.

Según la plataforma de mensajería de Meta, más adelante este año implementará nuevas integraciones de calendario para que el usuario pueda crear una llamada directamente desde el calendario de Google o Outlook.