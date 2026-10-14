Aena dice que las inversiones en el aeropuerto de Río serán responsabilidad de sus socios

Guardar

Río de Janeiro, 14 oct (EFE).- La operadora aeroportuaria española Aena afirmó este miércoles que las inversiones por unos 1.000 millones de reales (unos 200 millones de dólares) anunciadas la víspera para el aeropuerto internacional de Río de Janeiro serán de responsabilidad de sus socios.

Las inversiones anunciadas "no serán realizadas directamente por la concesionaria sino por socios privados, terceros, que reconocen la capacidad de articulación de Aena para el desarrollo" del aeropuerto, aclaró la mayor gestora de aeropuertos de Brasil en un comunicado.

PUBLICIDAD

La compañía española, que ya gestionaba 17 aeropuertos en el país, asumió la semana pasada la administración de la terminal internacional de Río de Janeiro, con lo que se consolidó como la mayor operadora de Brasil, con un tráfico anual de 63 millones de pasajeros.

La empresa agregó que entre las inversiones anunciadas destaca la instalación de un hotel con 232 habitaciones, que será de responsabilidad de un asociación entre GB Galeão Participações Ltda. y la constructora Galwan y exigirá una inversión inicial de 90 millones de reales (unos 16,7 millones de dólares).

PUBLICIDAD

Otro de los socios será el fabricante chino de automóviles BYD, que invertirá 300 millones de reales (60 millones de dólares) en la construcción de un centro de investigación y una pista de pruebas en un área de 180.000 metros cuadrados.

Por su parte, la aerolínea brasileña GOL construirá un hangar de mantenimiento en una superficie de 56.000 metros cuadrados, para la que invertirá 100 millones de reales (20 millones de dólares).

Otro socio, Hire Capital, invertirá 430 millones de reales (86 millones de dólares) en un nuevo complejo de galpones industriales y otros 54 millones de reales (10,8 millones de dólares) en la ampliación del las terminales de carga.

Todos esos proyectos serán desarrollados "con recursos propios de las empresas inversoras", afirmó la operadora.

La compañía agregó que, por su parte, se comprometió a aprovechar su experiencia internacional para atraer más vuelos al aeropuerto de Río y elevar el tráfico de pasajeros, lo que favorecerá a los socios.

La empresa prevé que en pocos meses ampliará su oferta de vuelos al extranjero con nuevas rutas y un aumento de las frecuencias hacia destinos de Norteamérica, Europa y Suramérica. EFE