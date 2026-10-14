3-2. El Feyenoord remonta ante el Como de Cesc Fábregas y suma sus primeros puntos

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Redacción Deportes, 14 oct (EFE).- El Como de Cesc Fábregas cayó derrotado en su visita al Feyenoord (3-2) en la segunda jornada de la fase liga de la Liga de Campeones, después de adelantarse en la primera mitad, recibir el tanto del empate un minuto más tarde y terminar sufriendo la remontada en la segunda parte.

El equipo neerlandés llegaba al encuentro como líder de su liga, pero tras sufrir una abultada derrota (5-1) en su debut europeo ante el Barcelona. Por su parte, el Como, séptimo en la Serie A, ganó (4-1) el primer partido que disputaba en 'Champions' en su historia frente al Leipzig.

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El encuentro comenzó igualado, sin dominador claro y con pocas ocasiones de peligro. Ambos equipos medían sus fuerzas, expectantes. Eso cambió en el minuto 18, cuando el exjugador del Real Madrid Jacobo Ramón, ahora en el Como, puso un balón largo desde la defensa a la banda derecha.

Su compañero Diao peleó en carrera por la pelota con el también español Javi López, ganó el duelo al ex de la Real Sociedad, se internó en el área y cruzó el balón al palo contrario para hacer el 0-1. Esa jugada destapó la efervescencia del partido.

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En la acción siguiente, prácticamente a continuación del saque de centro, una jugada hilvanada por el Feyenoord en la parte izquierda de su ataque terminó con un pase filtrado por Valente a la media luna del área, donde esperaba Zechiël para controlar, girarse y empatar el encuentro.

Por si fuera poca acción en dos minutos, Cesc Fábregas se vio obligado a realizar el primer cambio del encuentro, ya que Diao, autor del gol del Como, se había lesionado durante la jugada en la que consiguió abrir el marcador.

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Ingresó al campo el ex del Betis Jesús Rodríguez, que se unió a la nutrida presencia hispanoamericana de los dos onces titulares: Mika Mármol, Javi López y Nacho Ferri, en el Feyenoord; y Robert Sánchez, Jacobo Ramón, Àlex Valle, Luis Milla, Perrone y Nico Paz, en el Como.

El empate sentó bien al Feyenoord, que aprovechó las buenas sensaciones de su gol para dar un paso adelante. Aun así, el Como siguió gozando de ocasiones. El resultado, sin embargo, no varió hasta el comienzo de la segunda parte, cuando Hadj Moussa completó la remontada para el Feyenoord con un disparo mordido y raso desde la esquina derecha del área.

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El tanto hacía justicia a la superioridad de los de Giovanni van Bronckhorst, que habían neutralizado la creación de juego del Como. Cesc Fábregas realizó tres cambios en el minuto 61, descontento con lo que veía, y retrasó a la mediapunta a Nico Paz, que había salido de falso '9'.

El Feyenoord permitió que el conjunto italiano fuera ganando confianza, aunque sin efectividad ofensiva más allá de algunos intentos aislados de Douvikas y Liberali. Las mejores opciones del equipo neerlandés en la segunda mitad llegaron al contragolpe, especialmente desde las botas del goleador Hadj Moussa.

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Sus esfuerzos dieron fruto en el tramo final, cuando un disparo suyo terminó siendo el tercer tanto del partido tras rebotar en Jacobo Ramón y Robert Sánchez. Douvikas recortó distancias para el Como en el añadido, pero con 3-2 terminó el encuentro.

En la próxima jornada de la máxima competición europea, el Feyenoord visitará al Betis, mientras que el Como recibirá al Manchester United.

- Ficha técnica:

3 - Feyenoord: Ernst; Read, St. Juste (Watanabe, min. 79), Mika Mármol, Javi López; Zechiël, Vanhoutte, Targhalline; Hadj Moussa (Schaken, min. 91), Ferri (Van den Elshout, min. 79) y Valente (Diarra, min. 46).

2 - Como: Robert Sánchez; Smolčić (Yan Couto, min. 61), Chalobah, Jacobo Ramón, Àlex Valle; Luis Milla (Da Cunha, min. 61), Perrone; Diao (Jesús Rodríguez, min. 23), Baturina (Liberali, min. 79), Kaiki Bruno (Douvikas, min. 61); y Nico Paz.

Goles: 0-1, min. 18: Diao. 1-1, min. 20: Zechiël. 2-1, min. 52: Hadj Moussa. 3-1, min. 81: Robert Sánchez, en propia puerta. 3-2, min. 93: Douvikas.

Árbitro: Donatas Rumšas (LTU). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Diarra (min. 50) y Read (min. 84) y a los visitantes Smolčić (min. 57), Jacobo Ramón (min. 70) y Da Cunha (min. 74).

Incidencias: partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones disputado en el Stadion Feijenoord 'De Kuip' de Róterdam (Países Bajos) ante unos 47.000 espectadores.