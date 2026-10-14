Cultura

“La Argentina es también mi país”: una exposición revela cómo la infancia porteña marcó al creador de Asterix, René Goscinny

A cien años de su nacimiento, el guionista es homenajeado con una muestra que revive su paso por Buenos Aires, ciudad donde vivió hasta 1945

Fotografía en blanco y negro de un joven sentado sobre una bicicleta en un camino de tierra rodeado de árboles.
Un joven René Goscinny posa con una bicicleta en un paseo arbolado de Buenos Aires. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El Museo Judío de Buenos Aires y el Templo Libertad, junto con la editorial Libros del Zorzal, inauguran el próximo jueves 22 de octubre, a las 18 horas, la exposición René Goscinny en Buenos Aires. A cien años del nacimiento del guionista que escribió Asterix, Lucky Luke, Iznogud y Umpah-Pah, la muestra reconstruye el tramo porteño de su biografía, un período poco conocido que resultó decisivo en la formación de su humor y de su estilo narrativo.

Goscinny nació en París en 1926, pero llegó a Buenos Aires con su familia antes de cumplir dos años. Se educó en el Colegio Francés de Buenos Aires y permaneció en la ciudad hasta 1945, cuando partió hacia Nueva York para iniciar la carrera que lo convertiría en uno de los guionistas de historietas más leídos del mundo. “Tengo recuerdos muy pero muy agradables, fue toda mi infancia, toda mi adolescencia, que fueron tan placenteras. Y ese país, la Argentina, es también mi país”, expresó el propio Goscinny en una entrevista de 1976, con una emoción que la exposición busca ahora poner en primer plano.

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Fotografía en blanco y negro de un niño de pie con las manos en la cintura, camisa clara, pantalones holgados y botas altas
El guionista René Goscinny hablaba de sus recuerdos de su infancia en Buenos Aires.

Documentos de época reconstruyen el entorno familiar y cultural del guionista

El recorrido reconstruye, a través de materiales de las décadas de 1930 y 1940, el entorno artístico y social que marcó al futuro escritor de El pequeño Nicolás durante su infancia y juventud en la ciudad. Entre esos documentos aparece también la figura de su padre, el ingeniero Stanislas Goscinny, y su participación en la vida comunitaria judía porteña de esos años.

La exposición exhibe, además, viñetas y objetos de la historieta y el humor gráfico argentinos de ese momento, que incluyen referencias al tango como fenómeno popular. Entre las piezas se destaca el disco Éxitos de Max Perelman (Discos Panzer), grabado en ídish, que remite al ambiente musical que Goscinny escuchó durante su infancia.

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Placa en la casa donde vivio Goscinny en Buenos Aires
El guionista René Goscinny vivió en la Argentina

Goscinny es un autor universal, pero su humor y su mirada sobre el mundo se formaron en parte en esta ciudad. Queríamos devolverle a Buenos Aires ese capítulo de su historia”, señaló Tammy Kohn, directora del Museo Judío de Buenos Aires.

La exposición, producida por el Museo Judío de Buenos Aires y curada por Libros del Zorzal, con la colaboración del Institut René Goscinny de París, la Embajada de Francia en Argentina y el Institut français d’Argentine, se lleva a cabo en el marco del centenario del nacimiento del guionista, denominado Goscinny 100.

"El pituco", de René Goscinny
"El pituco", de René Goscinny, una imagen inspirada en la Argentina.

La muestra contará además con un catálogo editado por Libros del Zorzal, disponible para su compra en la sede del museo.

Información para el público

Exposición: René Goscinny en Buenos Aires.

Inauguración: jueves 22 de octubre de 2026, 18 horas. Con inscripción previa por medio del Instagram del museo.

Período de exhibición: del 22 de octubre de 2026 al 30 de abril de 2027.

Lugar: Museo Judío de Buenos Aires, Libertad 769, CABA.

Horario de visita: lunes a viernes de 10 a 18 horas.

Visitas guiadas: martes y jueves a las 11 y a las 15 horas, en español e inglés.

Contacto: contacto@museojudio.org.ar

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