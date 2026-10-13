Taiwán impondrá derechos 'antidumping' de hasta 40 % a films de nailon fabricados en China

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Taipéi, 13 oct (EFE).- El Ministerio de Finanzas de Taiwán anunció este martes que impondrá derechos 'antidumping' provisionales del 40,21 % a determinados films de nailon procedentes de China, tras concluir en una evaluación inicial que se venden por debajo de su valor y que han causado daños a los productores locales.

En un comunicado, la cartera precisó que los aranceles entrarán en vigor el próximo 19 de octubre y se mantendrán durante cuatro meses.

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"Los ministerios de Finanzas y de Asuntos Económicos han determinado de forma preliminar la existencia de 'dumping' y de un daño material a la industria nacional", señaló el texto.

Si bien la tasa del 40,21 % afecta, con carácter general, a los fabricantes y exportadores chinos de este producto, las autoridades taiwanesas han eximido al grupo Yuncheng, uno de los mayores productores de BOPA (poliamida orientada biaxialmente) del gigante asiático. EFE

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