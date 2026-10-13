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Sunwave destaca la conectividad de próxima generación en Futurecom 2026.

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Sunwave destaca la conectividad de próxima generación en Futurecom 2026.

PR Newswire

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SÃO PAULO, 13 de octubre de 2026

SÃO PAULO, 13 de octubre de 2026 /PRNewswire/ -- Sunwave Communications presentó sus últimas soluciones de conectividad inalámbrica en Futurecom 2026, celebrada del 6 al 8 de octubre en São Paulo Expo en Brasil. En la ocasión, la empresa puso de relieve innovaciones en cobertura en interiores, 5G privado y despliegue rápido de redes para diversas aplicaciones en toda América Latina.

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En la exposición, Sunwave presentó sus últimas soluciones de sistemas de antenas distribuidas (DAS, por sus siglas en inglés). La unidad remota de radio H3RU admite una cobertura de banda ancha de 700 a 4200 MHz, con una potencia de salida de hasta 46 dBm y un ancho de banda de 400 MHz por canal. La compacta N3Plus, con un diseño de 5 litros, admite el rango de frecuencia de 600 a 4200 MHz, 12 canales y operación MIMO de hasta cinco bandas, además de ser compatible con la arquitectura O-RAN.

Para aplicaciones 5G privadas, nCELL-M integra la banda base, la unidad de RF y una puerta de enlace 5G incorporada en una única solución, lo que simplifica el despliegue de la red.

Sunwave también presentó su solución All-in-One Site (AIO), que integra backhaul satelital, 5G privado, computación de periferia y capacidades de IoT. Diseñada para entornos remotos y temporales, la AIO puede poner en funcionamiento una red en aproximadamente 20 minutos y dar servicio a aplicaciones como operaciones mineras, obras de construcción y eventos a gran escala.

La participación de Sunwave refleja su continuo compromiso con el mercado latinoamericano. La empresa ha establecido alianzas con operadores líderes y socios de la industria en países como Brasil y Chile, con soluciones inalámbricas desplegadas en entornos como el transporte ferroviario, aeropuertos, edificios comerciales, instalaciones de fabricación y operaciones mineras.

Con el apoyo de equipos técnicos y de ventas locales, Sunwave ofrece servicios integrales que abarcan la planificación de soluciones, la instalación y el mantenimiento continuo, ayudando a los clientes a satisfacer las necesidades de conectividad en constante evolución en toda la región.

Mediante la inversión continua en tecnología y capacidades locales, Sunwave busca fortalecer la colaboración con clientes y socios regionales y apoyar la transformación digital en curso en América Latina.

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FUENTE Sunwave Communications

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