Mozilla estrena Firefox Enterprise para reforzar la seguridad y la soberanía tecnológica de las empresas

13/10/2026 El nuevo navegador Firefox Enterprise. POLITICA MOZILLA

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Mozilla ha presentado una nueva versión de su navegador Firefox para empresas, Firefox Enterprise, que combina herramientas de seguridad, gobernanza y cumplimiento normativo, con las capacidades de Firefox y una consola de administración para que las organizaciones puedan gestionar de forma centralizada las políticas y acceso al navegador.

El uso del navegador es habitual en el día a día en las empresas, ya sea por alojar aplicaciones que se ejecutan en él, como entorno de métodos de autenticación e, incluso, como espacio donde transitan datos confidenciales continuamente y se cargan y descargan archivos de la propia compañía.

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Esto, sumado a las herramientas de inteligencia artificial (IA) que cada vez tienen más acceso a los navegadores, plantea un entorno donde se fomenta la dependencia a infraestructuras, poniendo en riesgo información privada y sensible. Así, las industrias se enfrentan a una creciente presión para identificar y gestionar sus dependencias, impulsando su soberanía.

Teniendo todo ello en cuenta y, de cara a garantizar mayor control, Mozilla ha presentado Firefox Enterprise, una versión de su navegador diseñada específicamente para satisfacer las necesidades de los usuarios empresariales.

Así, según ha explicado en un comunicado, Firefox Enterprise está basado en el motor Gecko de Mozilla, e incluye una consola de administración que las organizaciones pueden ejecutar en su propia infraestructura.

Precisamente, desde esta consola, los equipos de TI de las organizaciones pueden gestionar de forma centralizada las políticas y el acceso al navegador por parte de los empleados, controlando el flujo de datos y estableciendo controles sobre el uso de la IA.

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Como resultado, las organizaciones pueden garantizar un mayor control sobre sus datos, la infraestructura de TI y el entorno del navegador, lo que contribuye a "fortalecer la independencia tecnológica y resiliencia operativa", como ha valorado la compañía.

Como ha afirmado el director ejecutivo de Mozilla, Anthony Enzor-DeMeo, han diseñado Firefox Enterprise de forma distinta, ofreciendo "arquitectura independiente a las instituciones que están dispuestas a replantearse sus dependencias y riesgos". Así, ha puntualizado que, dado que este navegador está impulsado con Gecko -un motor de navegador desarrollado fuera de los entornos de Google y Apple-, las instituciones "tienen otra vía para reducir la dependencia de una única arquitectura".

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Finalmente, Firefox Enterprise destaca por estar diseñado para integrarse con los sistemas que ya utiliza el departamento de TI, es decir, permite conservar el proveedor de identidades, la SIEM y la MDM.

Con todo ello, la compañía ha subrayado su intención de apoyar la soberanía tecnológica fomentando "más control, más transparencia, más opciones y más resiliencia" con este navegador enfocado a empresas, que ya se está lanzando en toda Europa, con el foco puesto inicialmente en Francia, Alemania, Austria y Suiza, aunque posteriormente llegará a otros mercados.

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