La Inteligencia británica descarta que el incidente de la base de Fairford sea un problema "aislado"

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El jefe del servicio de Inteligencia interior británico (MI5), Ken McCallum, ha descartado este martes que el incidente registrado a finales de septiembre en la base aérea en Fairford sea un problema "aislado" y ha advertido de que Irán "cada vez centra más sus objetivos en instalaciones fuertemente protegidas, incluidas las de carácter militar".

En su discurso anual, McCallum ha afirmado que durante el último año se ha registrado un aumento de la actividad iraní dirigida contra objetivos de la comunidad judía, así como un cambio de estrategia hacia objetivos mejor protegidos.

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No obstante, ha asegurado que "quienes pretendan sembrar el caos en las calles británicas, ya sean matones contratados aquí o quienes les pagan desde el extranjero, se enfrentarán a una respuesta firme e inquebrantable". "El incidente de Fairford --sobre el cual no profundizaré por razones que ustedes comprenderán-- no es un caso aislado", ha recalcado.

"Ha habido otros ejemplos, no solo en Reino Unido sino en todo el mundo, incluso, más concretamente, en la propia región de Irán", ha aclarado antes de apuntar que el volumen de casos relacionados con amenazas estatales que maneja el MI5 "se ha cuadruplicado en los últimos diez años". "En 2026, el MI5 dedica más recursos a contrarrestar las amenazas estatales que durante la Guerra Fría", ha alertado.

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"Rusia sigue siendo el agresor número uno" y "continúa arremetiendo contra el Reino Unido y sus aliados", ha manifestado, antes de matizar que "vale la pena tener en cuenta por qué suceden estas cosas". "No es casualidad que los agresores rusos intenten desestabilizar a otras naciones europeas en un momento en que sus avances militares en Ucrania son mínimos y tienen un coste humano aterrador", ha explicado.

Más de 50 personas han sido detenidas en Reino Unido durante el último año en operaciones relacionadas con Irán, un periodo marcado también por una serie de ataques incendiarios contra lugares de la comunidad judía en Londres y un presunto complot terrorista protagonizado por dos hombres iraníes contra una sinagoga en Mánchester.

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La Policía antiterrorista detuvo y posteriormente puso en libertad bajo fianza a siete personas en relación con un incidente en la base aérea de Fairford, donde a finales de septiembre se interceptaron tres furgonetas sospechosas cerca de las instalaciones.

EL USO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

El director del MI5 ha aprovechado la ocasión para advertir del uso de la inteligencia artificial. "Puede generar propaganda y material de radicalización adaptados a cada individuo", ha sostenido.

"Hemos detectado a terroristas que intentan aprovechar la IA para perfeccionar sus métodos de reconocimiento y ataque, con los drones equipados con IA añadiendo una nueva dimensión al problema. Un escenario aún no materializado es el potencial de la IA para alterar el alcance y la peligrosidad de las armas biológicas existentes o incluso de las nuevas", ha expresado.

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Por ello, ha anunciado la creación de un nuevo Centro de Evaluación de Amenazas de IA, que operará dentro del MI5 en colaboración con la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA) y el Centro Nacional de Ciberseguridad (NCSC), este último dependiente del Cuartel General de Comunicaciones del Gobierno (GCHQ).

"Un riesgo es que la IA permita que conocimientos peligrosos lleguen a manos de personas que preferiríamos que no los tuvieran. Un segundo riesgo, distinto del anterior, es la posibilidad de que la IA genere patógenos inéditos, nunca antes vistos", ha apostillado.

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