El Banco de Portugal alerta de vídeos que le atribuyen recomendaciones sobre criptoactivos

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Lisboa, 13 oct (EFE).- El Banco de Portugal advirtió este martes de la difusión de vídeos falsos que atribuyen a la institución recomendaciones para invertir en criptoactivos e instó a los ciudadanos a denunciar estos contenidos, que pueden simular noticias o fragmentos de programas de televisión.

El banco central portugués recalcó que ni la institución, ni su gobernador, ni ningún otro representante publicitan o recomiendan inversiones financieras.

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Asimismo, recordó que no realiza operaciones comerciales con particulares, como conceder créditos, captar depósitos o vender productos financieros.

Por estos motivos, el Banco de Portugal pidió a los ciudadanos que no den credibilidad a esas grabaciones, "por convincentes que parezcan", y que comuniquen inmediatamente la situación a la entidad. También aconsejó no invertir en productos que no se entiendan bien, con independencia de quién los recomiende.

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La advertencia se suma a otros avisos recientes sobre el uso fraudulento del nombre, el logotipo y la imagen del Banco de Portugal y de sus representantes para engañar a particulares y empresas.

Entre las técnicas descritas figuran imágenes, vídeos o audios manipulados mediante inteligencia artificial para simular declaraciones de sus responsables, así como la suplantación de números de teléfono y direcciones de correo electrónico para aparentar que las comunicaciones proceden de la institución.

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Al respecto, el banco central precisó que no emite certificados para desbloquear fondos y recomendó no enviar dinero ni facilitar información bancaria o datos de tarjetas de crédito a quienes utilicen indebidamente su nombre.

La entidad instó a quienes reciban documentación sospechosa atribuida al Banco de Portugal a informar inmediatamente a las autoridades policiales o consultar con la propia institución para comprobar su autenticidad. EFE