Puerto Rico inaugura una exposición con coronas y artículos de colección de Miss Universo

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San Juan, 13 oct (EFE).- Una exposición reúne 18 coronas, fotografías, piezas históricas y artículos de colección que recorren la evolución de Miss Universo, certamen que celebra el próximo noviembre su septuagésimo quinto aniversario en Puerto Rico.

"Esta exposición permitirá que el público y los miles de fanáticos puedan conocer de cerca la historia y evolución del certamen a través de nuestras emblemáticas coronas y una colección de recuerdos que forman parte de nuestro legado", expresó en un comunicado Ronald Day, CEO de Miss Universe Organization.

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'The Miss Universe Experience' quedó inaugurada este martes en un espacio en el centro comercial Plaza Las Américas, en San Juan, y destaca también la estrecha relación de Puerto Rico con el certamen, en el cual ha ganado cinco coronas.

Bajo la curaduría del Puerto Rican Fashion History Council, la exhibición presenta un recorrido visual por la evolución estética y cultural de Miss Universo y estará abierta al público hasta el 23 de noviembre.

Entre sus principales atractivos figura una colección de 18 coronas representativas de distintas etapas del certamen, acompañadas de fotografías, relatos y piezas que resaltan la moda, el diseño y las historias de las mujeres que han formado parte de su legado internacional.

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Las cinco puertorriqueñas que han conquistado la corona universal son Marisol Malaret (1970), Deborah Carthy-Deu (1985), Dayanara Torres (1993), Denise Quiñones (2001) y Zuleyka Rivera (2006).

"Puerto Rico tiene una historia muy especial con Miss Universe. Nuestras cinco reinas han llevado el nombre de nuestra isla a lo más alto y son motivo de orgullo para todos los puertorriqueños", afirmó la gobernadora, Jenniffer González Colón.

Además, Puerto Rico ha sido sede del certamen en 1972, 2001 y 2002, por lo que la exhibición dedica un espacio especial a esta relación histórica.

La iniciativa forma parte de las actividades previas a la celebración de la 75.ª edición de Miss Universo, cuya competencia final está programada para el 24 de noviembre de 2026 en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

La apertura de la exhibición coincide con el natalicio de Marisol Malaret, quien en 1970 se coronó como la primera Miss Universo puertorriqueña. EFE

(foto)