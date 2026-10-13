Más de 40 periodistas detenidos en la India al cubrir las protestas de las "Cucarachas"

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Nueva Delhi, 13 oct (EFE).- Más de cuarenta periodistas fueron detenidos por la Policía de Nueva Delhi mientras cubrían las recientes movilizaciones del movimiento juvenil indio Cockroach Janta Party (CJP), conocidos como "Cucarachas", contra las autoridades electorales, desatando la condena de organizaciones internacionales y la intervención del Tribunal Supremo de la India.

Ritika Jain, la representante de Reporteros Sin Fronteras (RSF) en la India, confirmó este martes a EFE que la organización ha documentado 40 detenciones de periodistas desde el sábado y ha subrayado que ningún informador fue arrestado formalmente, aunque sufrieron retenciones policiales de entre treinta minutos y varias horas.

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Entre los informadores afectados por las redadas policiales se encuentran trabajadores de reconocidos medios de comunicación nacionales e internacionales como Reuters, The Indian Express, India Today, Scroll, Business Standard, Alt News y Newslaundry.

RSF advirtió que estas acciones policiales forman parte de una táctica diseñada para asfixiar la cobertura mediática, creando una cadena de restricciones que incluye vigilancia y cortes de internet para intimidar a quienes informan sobre los movimientos sociales, e instó a las autoridades a no impedir el libre ejercicio de la profesión.

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Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) detalló en su propio balance que al menos 37 reporteros fueron retenidos temporalmente durante el fin de semana y varios de ellos resultaron agredidos físicamente con porras, empujados hacia autobuses policiales o despojados de sus teléfonos móviles, a pesar de llevar sus credenciales de prensa claramente visibles.

El presidente del Tribunal Supremo de la India exigió hoy la comparecencia personal de un alto mando de la Policía de Delhi para dar explicaciones, tras admitir una petición judicial impulsada por la Red de Mujeres en los Medios de la India (NWMI), a la que ha tenido acceso EFE.

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En dicho documento judicial, el colectivo exige salvaguardas urgentes y denuncia que las reporteras sufrieron intimidación, arrastres y agresiones físicas por parte de las fuerzas de seguridad, en un claro desacato a las órdenes emitidas por el propio tribunal el pasado 10 de octubre, que prohibían expresamente acosar a los profesionales de los medios.

Mientras, los líderes del Cockroach Janta Party (CJP), algunos de ellos detenidos hoy, mantienen su amenaza de no abandonar las calles y desafían la prohibición gubernamental de protestar en el histórico recinto de Jantar Mantar, exigiendo la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar, por la presunta eliminación irregular de más de 130 millones de votantes del censo nacional.EFE

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