La UEFA nombra a Relevent socio exclusivo de marketing y ventas para las competiciones de selecciones nacionales

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Relevent fue seleccionada por la UEFA como su agencia exclusiva de marketing y ventas para sus competiciones de selecciones nacionales entre 2028 y 2036, por lo que pasan a tener "un mandato global para comercializar y vender los derechos comerciales asociados" a esos torneos.

"Tras un proceso de licitación en el que participaron varias agencias internacionales líderes en marketing deportivo, la UEFA ha designado a Relevent como su agencia exclusiva de marketing y ventas para sus competiciones de selecciones nacionales entre 2028 y 2036", informó el organismo en un comunicado.

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En virtud del acuerdo, se ha otorgado a Relevent "un mandato global para comercializar y vender los derechos comerciales asociados a las competiciones de selecciones nacionales de la UEFA", que abarcan los derechos de medios de comunicación, patrocinio y licencias, junto con la prestación de servicios de gestión de cuentas y otros servicios comerciales relacionados.

"El nombramiento es fruto de un exhaustivo proceso de evaluación durante el cual Relevent demostró un profundo conocimiento de los objetivos estratégicos de la UEFA y de la dinámica cambiante del mercado mundial del deporte y el entretenimiento", explicó su decisión el organismo.

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Según la UEFA, Relevent cuenta con "una trayectoria contrastada en la representación de las competiciones de clubes" europeos, y la eligen por su "visión convincente" del futuro, "con especial atención a la optimización del valor para las federaciones miembro". Además, "demostró una clara comprensión de la posición única que ocupan las competiciones de selecciones nacionales de la UEFA".

Zoran Lakovic, secretario general adjunto de Asuntos Internacionales de la UEFA, espera trabajar "estrechamente" con Relevent "en beneficio del fútbol de selecciones nacionales europeas". "Estamos convencidos de que, gracias a su experiencia e ideas innovadoras, desarrollaremos aún más el programa comercial de las competiciones de selecciones nacionales de la UEFA, lo que a su vez nos ayudará a generar valor añadido para nuestras federaciones miembro", resaltó.

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Mientras que Boris Gartner, director ejecutivo de Relevent, reconoció que ser socio exclusivo de la UEFA "supone un hito" y "una responsabilidad". "Se trata de algunas de las competiciones con más historia y mayor seguimiento del mundo del deporte a nivel mundial, y reflejan nuestro compromiso continuo de invertir en el fútbol europeo. Agradecemos a la UEFA su confianza constante y estamos centrados en obtener resultados comerciales que reflejen la envergadura, la calidad y la importancia cultural de estas competiciones", zanjó.

CAA Eleven, la actual agencia de marketing de la UEFA -lo es desde 2012-, seguirá siendo responsable de la comercialización de la cartera de competiciones de selecciones nacionales hasta la Eurocopa 2028, incluida esta, y seguirá encargándose de la gestión de las cuentas de los socios comerciales del organismo para dichas competiciones.

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