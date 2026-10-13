La Izquierda alemana cancela una reunión en Berlín con el mayor grupo inmobiliario

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Berlín, 13 oct (EFE).- El partido alemán La Izquierda, ganador de las elecciones en septiembre pasado en el estado federado de Berlín con una campaña centrada en la expropiación de viviendas a grandes propietarios para hacer frente a la escasez de apartamentos y los elevados precios de alquiler, canceló este martes una reunión con el mayor grupo inmobiliario de Alemania por cartera residencial.

La empresa Vonovia, que, según su informe anual de 2025 posee 471.153 viviendas de su propiedad en Alemania, de los cuales 138.354 en Berlín, había invitado a representantes de La Izquierda a participar en una reunión este martes.

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Sin embargo, el colíder izquierdista Luigi Pantisano señaló en un comunicado poco antes de la hora en la que iba a tener lugar el encuentro entre él y el consejero delegado del grupo, Luka Mucic, que Vonovia insistía en una reunión a puerta cerrada, sin la presencia de un periodista "independiente" que iba a informar "a la opinión pública de forma neutral" de lo que se hablaría en el encuentro.

Según La Izquierda, la presencia del comunicador había sido parte "del acuerdo" con la empresa.

"Lamento que Vonovia haya incumplido el acuerdo. No hacemos política entre bastidores", afirmó Pantisano.

Según el colíder de La Izquierda, él quería trasladar personalmente al grupo inmobiliario las "preocupaciones de cientos de inquilinos" que denunciaron ante el partido "subidas de alquiler cuestionables e incluso ilegales (...), liquidaciones de gastos adicionales poco transparentes, moho; calefacciones averiadas, y reparaciones que llevan años posponiéndose".

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La portavoz de Vonovia Nina Henckel, indicó a EFE que siempre se había hablado de un intercambio de opiniones "sin periodistas", pero que "La Izquierda había modificado constantemente las condiciones" y el lugar de la reunión desde que ésta fue propuesta al partido ya en mayo ante las "afirmaciones inexactas" difundidas sobre Vonovia.

La empresa quería dialogar

El grupo inmobiliario afirmó además que la compañía quiso mantener la reunión prevista para este martes aún pese a las a "las reiteradas descalificaciones e insinuaciones" de La Izquierda y del señor Pantisano, que calificó a la firma de "mafia de los alquileres" y la acusó de "fraude sistemático", según aseguró en un comunicado.

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"También estábamos dispuestos a abordar las preguntas que nos habían enviado previamente y a explicar detalladamente nuestras respuestas y el contexto de cada cuestión", señaló Henckel.

"Por supuesto, ambas partes habrían podido informar públicamente sobre el encuentro una vez concluido", aseguró la portavoz.

"Seguimos convencidos de que los conflictos se resuelven mejor mediante un intercambio abierto, objetivo y basado en los hechos, y continuamos estando dispuestos a dialogar. Nos alegraría que La Izquierda aceptara nuestra invitación", añadió.

La Izquierda ha hecho de la vivienda su tema estrella a lo largo del último año, y gracias a una exitosa campaña centrada en esta cuestión y en la promesa de expropiar a las grandes inmobiliarias privadas obtuvo el mes pasado una victoria histórica en las elecciones regionales de Berlín.

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Ahora negocia la formación de una coalición de Gobierno con Los Verdes y el Partido Socialdemócrata (SPD), aunque este último se opone al plan de expropiar los inmuebles que superen el límite de 3.000 por empresa, tal y como apoyó la mayoría de los berlineses en una consulta popular en 2021. EFE