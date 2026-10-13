La Guardia Civil cree que un exceso de velocidad provocó el accidente mortal en el Rally de Mallorca

22/09/2026 Un agente de la Guardia Civil. DEPORTES GUARDIA CIVIL

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La Guardia Civil cree que un exceso de velocidad provocó el accidente que dejó un muerto y una herida grave durante la sexta edición del Rally 550 Challenge de Mallorca.

El siniestro tuvo lugar el pasado viernes en el kilómetro 10 de la Ma-10 en dirección a Lluc desde Pollença, a la altura de Mortitx, y está siendo investigado por la unidad de Policía Judicial de Inca.

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El piloto, un hombre alemán de 63 años, murió en el acto. Su copiloto, una mujer de 39 años y natural del mismo país, ingresó en el Hospital Universitario Son Espases con lesiones medulares.

Fuentes próximas a las pesquisas han indicado a Europa Press que la principal hipótesis es que el accidente estuviera provocado por el exceso de velocidad en el que circulaban las dos víctimas, aunque no se descartan otras posibilidades como deficiencias en la carretera.

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En cualquier caso, el vehículo se salió de la vía en una curva y se precipitó por un barranco de varios metros de altura con los dos ocupantes dentro. Ambos tuvieron que ser rescatados por los bomberos.

Los investigadores han tomado declaración a los organizadores de la prueba deportiva, que fue suspendida en señal de luto. Al parecer, el coche de las víctimas era de apertura y no competía por la clasificación.