Human Rights Watch denuncia el arresto arbitrario de activistas ambientales en Turquía

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Redacción Medioambiente, 13 oct (EFE).- Human Rights Watch (HRW) ha denunciado que Turquía está "arrestando y procesando arbitrariamente" a activistas y personas involucradas en protestas ambientales a pocas semanas de que el país acoja la COP31, la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas de 2026 sobre cambio climático.

"Las autoridades turcas deberían escuchar las preocupaciones de la población sobre el impacto ambiental de actividades como la minería y abordarlas, en lugar de arrestar y procesar a los manifestantes", indica el investigador asistente para Europa y Asia Central de HRW Deniz Bayram.

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Según un comunicado de esta organización, los manifestantes se enfrentan a "diversos cargos penales e investigaciones" por "acusaciones dudosas" como reunión ilegal, uso de la violencia para impedir que un funcionario público cumpla con su deber, allanamiento de morada, insulto a funcionarios públicos o difusión de información falsa.

Para llegar a estas conclusiones, la organización entrevistó en agosto a 23 personas que habían participado en protestas ambientales y ha revisado informes de prensa, documentos y procedimientos judiciales.

También ha documentado el trato recibido por los manifestantes en dos de las zonas actualmente afectadas: la provincia de Muğla, donde protestan contra la minería de carbón en el bosque de Akbelen, y la región oriental del mar Negro, donde lo hacen contra la exploración minera de oro en la meseta de Perşembe y zonas aledañas.

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De acuerdo con HRW, en ambas zonas las autoridades han "dispersado por la fuerza a manifestantes pacíficos, incluso mediante el uso de gases lacrimógenos, cañones de agua y gas pimienta".

"La policía ha arrestado y multado a manifestantes e intimidado a los residentes locales con controles de identidad arbitrarios", ha añadido.

En septiembre, HRW escribió al Ministerio del Interior, así como a las fiscalías generales de las zonas afectadas solicitando más información y una respuesta, pero "ninguna ha respondido".

En este contexto, Bayram ha dicho que "los Estados que asistan a la COP31 deberían pronunciarse en contra de la represión de Turquía contra los defensores del medioambiente y recordar a sus anfitriones que la participación de la sociedad civil es fundamental para alcanzar los objetivos de la COP". EFE

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