El Gobierno argentino confirma que Milei viajará a España la próxima semana

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Buenos Aires, 13 oct (EFE).- El Gobierno de Argentina confirmó este martes que el presidente, Javier Milei, viajará a España el próximo martes 20 de octubre para una visita de dos días, aunque no brindó hasta el momento detalles de su agenda.

"Está confirmado el viaje a Madrid y está confirmado que lo voy a acompañar. (...) El martes vamos a estar allá. Es un viaje que tiene su agenda programada. Cuando estén los detalles, los vamos a informar", dijo en una rueda de prensa el portavoz presidencial, Adrián Ravier.

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Fuentes de la Presidencia confirmaron a EFE que el mandatario aterrizará en la capital española el martes 20 y regresará a Buenos Aires el miércoles 21 por la noche.

El pasado 5 de octubre, horas después de que el presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, hiciera pública su decisión de convocar a elecciones generales para el 29 de noviembre, Milei anunció su intención de viajar a España.

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Desde que asumió la Presidencia argentina a finales de 2023, Milei ha realizado seis viajes a España, en los que se reunió con el líder de Vox, Santiago Abascal, y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entre otros políticos derechistas, pero nunca con Sánchez, a quien ha insultado y cuestionado públicamente en reiteradas ocasiones.

El primer viaje fue en mayo de 2024 con motivo de su participación en un evento organizado por Vox, donde Milei tildó a Sánchez de "calaña" y llamó "corrupta" a su esposa, Begoña Gómez.

Aquellas declaraciones derivaron en un incidente diplomático, con el llamado a consultas de la embajadora de España en Buenos Aires y el nombramiento de un nuevo embajador cinco meses después.

El último viaje del presidente argentino a España fue a finales de junio pasado, invitado por la Universidad de San Pablo CEU para reunirse con directivos de empresas españolas. En esa ocasión, volvió a reunirse con Abascal.

Las arremetidas de Milei contra Pedro Sánchez han sido frecuentes en las últimas semanas.

A inicios de septiembre, durante su participación en Santiago de Chile en el Foro Madrid -alianza internacional impulsada por la fundación española de extrema derecha Disenso-, Milei dijo que Sánchez "está más sucio que una papa", lo acusó de "facilitar la inmigración descontrolada" y "allanar el camino para las hordas extranjeras que terminarán reemplazándolos", en alusión a la crisis humanitaria de Ceuta.

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El 25 de septiembre, al disertar en The Economic Club de Nueva York, el mandatario argentino afirmó que España está "sometido a un régimen socialista que lo está destruyendo" y definió al Ejecutivo de Sánchez como "una mezcla curiosa entre anarquía y tiranía".

Sus más recientes declaraciones fueron a la revista francesa Le Point con motivo de su viaje a París, cuando dijo: "Pedro Sánchez mantiene a un ejército de economistas imbéciles cuya única misión es intentar falsificar las estadísticas del éxito argentino". EFE

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