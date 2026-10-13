3-4. El Brujas sorprende al Inter con un triplete del italiano Tresoldi

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Redacción Deportes, 13 oct (EFE).- El Brujas sorprendió al Inter (3-4) en su visita al Giuseppe Meazza con un triplete del italiano Niccolò Tresoldi en un encuentro trepidante y estrenó su casillero de puntos esta temporada en la Liga de Campeones con una histórica victoria.

El partido, inédito entre ambos conjuntos, comenzó con un ritmo frenético, ya que los dos necesitaban puntuar tras caer derrotados en la primera jornada de la competición. Por lo que saltaron al césped con la intención de adueñarse del centro del campo. El Inter, con un 3-5-2, y el Brujas, con un 4-5-1.

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El Inter, muy ordenado en defensa durante los primeros 28 minutos, frenó las incursiones del equipo belga. Sin embargo, un disparo al larguero del italiano Niccolò Tresoldi fue el primer aviso serio del encuentro, que apenas dos minutos después no perdonó desde los once metros, tras el penalti cometido por Çalhanoglu. El delantero de 22 años anotó así su segundo gol en dos partidos en 'Champions'.

El partido se rompió tras el 0-1 del Brujas y los locales respondieron inmediatamente repitiendo el mismo guion: con un disparo al travesaño de Çalhanoglu y un gol de Lautaro Martínez, que puso las tablas antes del descanso y, de esta forma, rompía su sequía en Liga de Campeones tras seis partidos sin ver puerta con un remate raso en el área chica tras la asistencia de Dimarco. Además, previamente le habían anulado otro por fuera de juego.

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En la reanudación, el Inter salió muy intenso, pero pagó caro perdonar las ocasiones que tuvo y, de nuevo Tresoldi, aprovechó un error en la salida de Josep Martínez con un disparo a placer para volver a adelantar a los belgas en el minuto 63. Con los ‘neroazzurri’ noqueados, el italiano firmó un inolvidable hat-trick.

El ‘capitano’ Lautaro Martínez dio esperanzas a los locales aprovechando un rechace en el área para poner el 2-3 y, en los últimos instantes, tuvo el empate en sus botas.

Caprichoso el fútbol, la sentencia la puso Vermant, para certificar el asalto del Brujas en uno de los estadios más complicados de Europa y dejar en la cuerda floja a un Inter que sigue sin puntuar en 'Champions'.

Bonny, en el minuto 93, marcó el 3-4, pero ya era tarde para el equipo italiano.

-- Ficha técnica:

3 - Inter de Milán: J. Martínez; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella (Bonny, min. 78), Çalhanoglu (Sucic, min.67), Zielinski (Stankovic, min. 88), Dinmarco (Spence, min. 78); L. Martínez, Thuram (Pio Esposito, min.67).

4 – Brujas: Sommer; Sabbe (Siquet, min. 72), Spileers (Lee, min. 61), Mechele, Seys; Forbs, Vetlesen (Lemaréchal, min. 61), Potts, Vanaken, Virgili (Diakhon, min. 83); Tresoldi (Vermant, min. 83).

Goles: 0-1, min.30: Tresoldi, de penalti; 1-1, min.44: L. Martínez; 1-2, min.63: Tresoldi; 1-3, min.74: Tresoldi; 2-3, min.44: L. Martínez; 2-4, min.87: Vermant; 3-4, min. 93: Bonny.

Árbitro: Rohit Saggi (Noruega). Amonestó a Çalhanoglu (min.30), Akanji (min.39), por el Inter de Milán, y a Spileers (min.27), Virgili (min.70), Leko (min. 82), Lemaréchal (min.90+6), por el Brujas.

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones disputado en el Estadio Giuseppe Meazza de Milán (Italia).

Julia López