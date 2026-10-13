1-0. Un gran gol de Gruda ante el PSV da al Leipzig su primera victoria en la Champions

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Berlín, 13 oct (EFE).- Un gran gol de Brajan Gruda en el minuto 75 le dio este martes la prmera victoria en la presente temporada de la Liga de Campeones al RB Leipzig por 1-0 ante el PSV Eindhoven en un partido en el que, pese a la escasez de goles, hubo abundantes ocasiones y en el que los dos porteros tuvieron protagonismo.

Cada uno de los dos equipos tuvo pronto una buena llegada. El Leipzig estuvo cerca de marcar en el minuto 4 con un remate de Ridle Baku dentro del área al que Matej Kovar reaccionó con una buena parada. Y apenas tres minutos después fue el otro portero, Maaerten Vandervoortd, el que tuvo que intervenir ante un remate de Ruben Van Bommel.

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Después vino una fase en la que el que PSV asumió el control y puso la pelota en la mitad contraria, tuvo ventajas en cuanto a posesión de pelota y llegaba jugando ante todo por la banda derecha, donde se asociaban Serginho Dest e Ivan Perisic.

En el 18 se produjo un penalti -un centro desde la derecha pegó en el brazo de Baku cuando disputaba un balón aéreo con Van Bommel- que fue sancionado por el árbitro central Nicholas Walsch tras ser alertado por el VAR y sancionar las imágenes. Sin embargo, Vandervoodt paró con un pie el remate de Perisic y mantuvo el 0-0 en el marcador.

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Después el Leipzig volvió a tener sus momentos con una buena incursión de Antonio Nusa por la izquierda, que terminó en un remate desviado, y otra de Brajan Gruda por la derecha que concluyó en un disparo que Kovar desvió a saque de esquina.

Poco antes del descanso, el Leipzig tuvo una ocasión en los pies de Ayanauoi que remató a las nubes desde una posición excelente.

En el segundo tiempo el Leipzig asumió el mando. Kovar tuvo dos buenas paradas, en el 48 ante Antonio Nusa tras una pared con Romulo y en el 61 una doble, primero ante Gruda y luego ante Romulo que llegó al rebote.

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En el 75, sin embargo, ya nada tuvo hacer frente a un fuerte remate a la escuadra de Gruda desde la media lune tras recoger un rebote en un saque de esquina. Tras el gol el PSV lo tiró todo hacia adelante pero no le alcanzó para el empate.

- Ficha técnica:

1 - RB Leipizg: Vandervoordt; Baku (Seiwald, min. 96), Orban, Lukeba, Raum; El Aynauoi, Banzuzi (Klostermann, min. 86); Gruda (Reitz, min. 77), Nkunku, Nusa; y Romulo (Gomis, min. 62).

0 - PSV Eindhoven: Kovar; Dest, Geertruida (Flamingo, min. 77), Obispo, Kostic (Gasiorowski, min. 77); Kodai Sano, Mauro Junior; Perisic, Til, Van Bommel (Hansen, min. 84); Mijnans (Santos, min. 84).

Goles: 1-0, min. 75: Gruda.

Árbitro: Nicholas Walsch (Escocia). Amonestó a Nusa, por parte del Leipzig; y a Dest y Obispo, por parte del PSV.

Incidencias: partido de la segunda jornada de la Liga de Campeones disputado en la Red Bull Arena de Leipzig.