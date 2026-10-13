El FMI prevé una contracción de la economía de Irán del 7,6 % a causa de la guerra

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Teherán, 13 oct.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía iraní se contraiga un 7,6 % en 2026 a causa de la guerra con Estados Unidos, el bloqueo naval y la intensificación de las sanciones estadounidenses contra el país persa.

“Las previsiones de crecimiento de Irán para 2026 se han revisado a la baja debido a la reanudación de los enfrentamientos militares, la reimposición del bloqueo naval y el endurecimiento de las sanciones”, indicó el organismo internacional en su último informe de las Perspectivas de la Economía Mundial (WEO).

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El FMI espera que la contracción sea de un 7,6 % para este año, mientras que el índice de precios de consumo se sitúe en el 78,6 % y el desempleo en un 9,2 %.

Irán se encuentra inmerso en la guerra que lanzaron Estados Unidos e Israel el 28 de febrero pasado, un conflicto en el que han sido atacadas industrias importantes del país, como la petroquímica y la siderúrgica, responsables de miles de puestos de trabajo y de exportaciones por un valor de 13.000 y 6.000 millones de dólares el año pasado, respectivamente.

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A ello se suma el cerco que Estados Unidos ha impuesto a puertos y buques iraníes en respuesta al bloqueo del estrecho de Ormuz por parte de la República Islámica, lo que dificulta el comercio y en especial las exportaciones de petroleo del país persa, reducidas prácticamente a cero.

Además, Estados Unidos lanzó la operación ‘Paria Económico’ contra la República Islámica para aislar aún más financieramente a Teherán, que incluye sanciones contra 27 aerolíneas iraníes, lo que ha llevado a Turkmenistán, Azerbaiyán, Emiratos Árabes Unidos, Georgia y Omán ha suspender las operaciones de compañías aéreas del país persa.

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El Centro de Estadística de Irán informó el 20 de septiembre pasado de que la economía iraní se había contraído un 10,1 % en el primer trimestre del año persa (entre marzo y mayo de 2026), con caídas en sectores como el de la extracción de petróleo crudo y gas natural que ascienden al 26,4 %.

La inflación interanual se encuentra en el 89 %, mientras que el rial registra cada pocas semanas nuevos mínimos históricos respecto al dólar.

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, admitió recientemente que la situación del país ha entrado en “una fase mucho más difícil y peligrosa” por la guerra.

jlr/apc