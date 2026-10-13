El FMI recorta las previsiones de crecimiento de la economía argentina para 2026 y 2027

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Buenos Aires, 13 oct (EFECOM).- El Fondo Monetario Internacional (FMI) prevé que la economía de Argentina crezca un 2,1 % este año y un 3,5 % en 2027, por debajo de lo pronosticado por este organismo en abril y julio pasado.

Según el informe de 'Perspectivas económicas mundiales' publicado este lunes por el FMI, el producto interior bruto (PIB) de Argentina crecerá este año un 2,1 %, desde una expansión del 4,5 % en 2025.

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La nueva proyección para este año del FMI implica una revisión a la baja respecto al pronóstico de crecimiento del 3,5 % incluido en el informe de perspectivas publicado en abril pasado, que se mantuvo sin cambios en la actualización publicada en julio último.

La previsión de crecimiento también se ha revisado a la baja para 2027: ahora es del 3,5 %, medio punto porcentual por debajo de la proyección de abril y julio.

En cuanto a la inflación, el FMI prevé que el índice de precios al consumidor acumulará este año en Argentina una subida del 32,5 %, lo que implica una revisión al alza respecto al pronóstico del 30,4 % de abril (en julio no se publicaron datos actualizados de las proyecciones de inflación para Argentina).

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En cualquier caso, la inflación de este año en Argentina estará por debajo de la subida del 41,9 % de 2025 medida por el organismo.

Para el año próximo, de acuerdo con el FMI, la inflación desacelerará aún más, hasta el 21,2 %, aunque 5,5 puntos porcentuales por encima de la tasa proyectada en abril pasado (15,7 %).

El nuevo informe apunta que la balanza por cuenta corriente de Argentina, que tuvo en 2025 un saldo negativo equivalente al 1,1 % del PIB, registrará un superávit del 0,6 % este año y también del 0,6 % en 2027.

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El FMI pronostica una subida de la tasa de desempleo, desde el 7,4 % del año pasado al 7,6 % en 2026, para descender el próximo ejercicio hasta el 7,1 %.

En abril de 2025, Argentina firmó con el FMI un acuerdo de facilidades extendidas, con desembolsos totales por 20.000 millones de dólares y metas de disciplina fiscal y acumulación de reservas monetarias, entre otros aspectos.

Argentina se mantiene como el país que más dinero debe al FMI, con deudas que asciendes a unos 56.700 millones de dólares.

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