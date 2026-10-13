El FMI mantiene en el 2,3 % el crecimiento de EE.UU. por el consumo y el boom de la IA

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Bangkok/Washington, 13 oct (EFE).- La economía de Estados Unidos mantendrá un crecimiento este año del 2,3 % apoyada por el sólido consumo privado y la inversión en tecnología mientras que su condición de país exportador neto de energía limita el impacto del conflicto en Oriente Medio, según el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La primera economía mundial sigue siendo, además, la que registra el mayor déficit del mundo por cuenta corriente, de acuerdo con el informe de Perspectivas de la Economía Mundial (WEO) publicado este martes, equivalente el 1 % del producto interior bruto (PIB) mundial y que subirá el déficit hasta el 3,9 % en 2026.

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"La actividad está apoyada por un sólido consumo privado, la política fiscal, condiciones financieras acomodaticias y la continuidad de las inversiones en el negocio tecnológico y la fortaleza de la productividad, con solo un impacto limitado de la guerra (en Oriente Medio) por el estatus de exportador neto de energía", indicó el informe.

El crecimiento para 2027 también se sitúa en el 2,3 % una décima por encima de las proyecciones de julio del organismo y dos más que las de abril, apoyado también por unas condiciones financieras acomodaticias y la productividad.

Según datos del Gobierno estadounidense, en una tasa anualizada, el PIB estadounidense se desaceleró hasta el 2,2 % durante el segundo trimestre de 2026, tras haber alcanzado el 2,5 % en el primero.

El FMI afirma que la inversión empresarial, el mayor dinamismo del consumo privado y las exportaciones "contribuyeron a compensar la moderación del gasto público y el lastre que supusieron las importaciones".

El informe indica que la inversión tecnológica seguiría atrayendo capital hacia Estados Unidos y vaticina que "una mayor productividad podría mejorar su competitividad y su balanza comercial".

En Canadá, el FMI prevé que el crecimiento se desacelere al 1,1 % en 2026 y repunte al 1,7 % el próximo año, con políticas de apoyo que compensan parcialmente la pérdida de impulso económico y la elevada incertidumbre comercial.

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La tasa arancelaria efectiva de Estados Unidos sube ligeramente con respecto al informe de abril, un índice que sirve de base para la previsión de la tasa arancelaria aplicada por el resto del mundo a las importaciones estadounidenses.

Según el FMI, esto supone que los aranceles globales del 10 % que impuso Washington y vencieron en julio están siendo sustituidos en gran medida por nuevos recargos en virtud de otra sección de la ley, además de gravámenes adicionales entre Estados Unidos y algunos de sus socios comerciales.

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En un contexto en el que los datos comerciales de principios de 2026 indican que se espera que los desequilibrios globales aumenten ligeramente este año y se mantengan elevados en 2027, el organismo prevé aumentos de superávits comerciales en China y otros países exportadores asiáticos, y saldos más débiles en Estados Unidos y la zona del euro.

Entre los riesgos relevantes para Estados Unidos, el documento destaca una posible revisión a la baja de las expectativas de rentabilidad y productividad de la inteligencia artificial (IA).

La previsión apunta a nuevos aumentos de los tipos de interés en la zona del euro y en Estados Unidos, donde no se espera el retorno de la inflación subyacente al 2 % hasta mediados del año 2028.

lfp/jmr/apc