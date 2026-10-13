El FMI baja dos décimas su previsión de crecimiento de Brasil en 2026 hasta el 2,2 %

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Bangkok/São Paulo, 13 oct.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) bajó en dos décimas su previsión de crecimiento para la economía de Brasil en 2026, desde el 2,4 % proyectado en julio hasta el 2,2 % calculado en el Informe de Perspectivas Económicas Mundiales (WEO, por sus siglas en inglés) divulgado este martes.

El organismo multilateral también rebajó en tres décimas su previsión para el crecimiento del PIB brasileño en 2027, hasta el 1,9 %.

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El motivo de las revisiones a la baja obedece a la política monetaria restrictiva aplicada por el Banco Central de Brasil para controlar la inflación, a la retirada de incentivos fiscales y a la "incertidumbre global", según el documento.

Las previsiones del organismo para este año son más optimistas que las del Gobierno brasileño, que calcula un crecimiento del 2 %, y del Banco Central, que deja en el 1,8 %.

No obstante, el Ejecutivo del presidente Luiz Inácio Lula da Silva prevé un 2027 con un crecimiento más fuerte, un 2,3 %, cuatro décimas por encima de las últimas previsiones del FMI.

Uno de los principales frenos para el crecimiento de la mayor economía de América Latina, según indica el FMI, son los tipos de interés, que se sitúan en el 13,75 % después de una serie de recortes iniciados el pasado marzo, cuando la tasa de referencia llegaba al 15 %.

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El elevado coste del dinero, que el Banco Central atribuye a la situación fiscal del país y a la incertidumbre en el escenario internacional, está cortando el flujo del crédito, con impactos ya visibles en la industria y el sector servicios.

Con estos ingredientes, la economía brasileña está en desaceleración: en 2025 creció un 2,3 %, tras haberse expandido un 3,4 % en 2024, y en los primeros meses de este año ha frenado aún más.

Según los datos oficiales más recientes, el PIB de Brasil creció un 0,5 % en el segundo trimestre de este año, seis décimas menos que entre enero y marzo.

El crecimiento de la economía brasileña se está apoyando principalmente en la pujanza del sector agropecuario, mientras que la industria y los servicios se están manteniendo estancados, lastrados por la caída del consumo de las familias.

mp/apc