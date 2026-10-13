El FMI aumenta en un punto la previsión de crecimiento de Israel en 2026, hasta el 4,5 %

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Jerusalén, 13 oct.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha aumentado en un punto porcentual su previsión de crecimiento para Israel en 2026, hasta el 4,5 %, según su último informe de previsiones (WEO) difundido este martes.

En comparación con el informe de abril de este año, menos de una semana después del alto el fuego entre Irán y Estados Unidos que siguió a 40 días de guerra en la que también participó Israel, el FMI ha revisado al alza el crecimiento del país para 2026, pese a que el conflicto aún sigue en marcha.

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En ese informe de abril el organismo había rebajado su pronóstico de crecimiento del producto interior bruto (PIB) israelí para este del 3,9 % al 3,5 %, teniendo en cuenta el impacto del conflicto en Oriente Medio.

De cara a 2027, el nuevo documento del FMI mantiene su previsión del crecimiento en el 4,4 %.

El FMI destaca que la economía mundial "vuelve a mostrarse resiliente" y que se mantiene "mejor de lo previsto, a pesar de la prolongada guerra en Oriente Medio y de las continuas presiones derivadas de las tensiones comerciales".

En cuanto al resto de variables de Israel, el organismo estima que los precios de consumo crecerán el 1,8 % en 2026, frente al 2,3 % que previo en el informe anterior, mientras que en 2027 aumentarán ligeramente hasta el 2 %.

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La balanza por cuenta corriente se situará en el 1,1 % del PIB en 2026, frente al 1,9 % estimado previamente, y subirá al 1,7 % en 2027.

Por su parte, la tasa de desempleo rondará el 3,1 % en 2026 (una décima menos que lo previsto en abril), y se mantendrá en el mismo porcentaje en 2027.

mt/apc