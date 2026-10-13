Citigroup gana un 42 % más hasta septiembre, con un beneficio de 16.861 millones

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Nueva York, 13 oct (EFE).- Citigroup, la mayor empresa de servicios financieros del mundo, obtuvo un beneficio neto de 16.861 millones de dólares entre enero y septiembre, un 42 % más que en el mismo periodo del año anterior, según los resultados publicados este martes por la entidad.

Los ingresos alcanzaron los 73.244 millones de dólares entre enero y septiembre, un 12 % más que en el mismo periodo de 2025

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Con respecto a los datos del tercer trimestre, los más analizados por Wall Street, la entidad obtuvo un beneficio neto de 5.245 millones de dólares, un 39,8 % más que en el mismo periodo de 2025.

Asimismo, los ingresos trimestrales aumentaron un 8 % interanual, hasta los 23.845 millones de dólares, frente a los 22.090 millones del tercer trimestre de 2025.

De esta manera, Citigroup registró sus mayores ingresos en un tercer trimestre en una década, un resultado que su presidenta y consejera delegada, Jane Fraser, atribuyó a la "disciplina continua" y a la "ejecución coherente" de su estrategia.

"La división de Servicios registró otro trimestre sobresaliente, con un crecimiento del 15 % y un impulso positivo en todos sus motores de negocio. El negocio de Renta Variable creció un 14 % gracias a un sólido desempeño en Asia", resaltó en un comunicado.

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De cara al futuro, la ejecutiva anotó que Citigroup espera "superar el objetivo de rentabilidad de este año, incluso adelantando inversiones para alcanzar la meta a corto plazo del 11 al 13 %".

En las operaciones electrónicas antes de la apertura de la bolsa, las acciones de Citigroup bajaban un 0,47 %.

JPMorgan Chase, Wells Fargo y Goldman Sachs también presentaron sus resultados antes de la apertura del mercado el martes, mientras que, Bank of America y Morgan Stanley publicarán sus resultados el miércoles. EFE