Condenado en Rusia a 14 años de prisión un periodista por actividades "contra la seguridad estatal"

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Un tribunal de Rusia ha condenado este martes en rebeldía a 14 años de prisión al periodista Michael Naki por la comisión de varios delitos, entre ellos el de realizar actividades "contra la seguridad estatal".

Naki, que se encuentra en la lista de agentes extranjeros del Gobierno ruso, ya había sido condenado anteriormente, una sentencia que ha sido ahora ampliada hasta los 14 años, según informaciones de la agencia de noticias Interfax.

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En este sentido, la corte ha fallado que el periodista de 32 años ha sido hallado culpable de violar el artículo 280 del Código Penal ruso por hacer llamamientos a actividades contrarias a la seguridad de Rusia. Además, se encuentra en la lista de busca y captura.

La Fiscalía ha indicado que en 2023 fue condenado a once años de prisión por difundir información falsa sobre las Fuerzas Armadas rusas. A mediados de 2024, publicó un mensaje en el que compartía información y llamamientos a realizar actividades contra la seguridad estatal.

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