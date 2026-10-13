Registran un sismo de magnitud 4,4 frente a las costas de Ecuador

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Quito, 13 oct (EFE).- Un sismo de magnitud 4,4 se registró este martes frente a las costas de la provincia ecuatoriana de Manabí, sin que hasta el momento se haya informado de víctimas o daños materiales por sus repercusiones.

Según el Instituto Geofísico, el sismo ocurrió a las 06:29 hora local (11:19 GMT) a 0,20 grados de latitud sur y a 80:62 grados de longitud oeste.

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De acuerdo a la fuente, el temblor ocurrió a una profundidad de 17 kilómetros y a 39,64 kilómetros de la ciudad de Jama.

Ecuador se encuentra en el Cinturón o Anillo de Fuego del Pacífico, que concentra algunas de las zonas de subducción más importantes del mundo y es escenario de una fuerte actividad sísmica.

Además de Ecuador, el Cinturón, que tiene forma de herradura, comprende a una gran cantidad de países tales como Chile, Argentina, Bolivia, Perú, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá. EFE