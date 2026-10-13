Casi la mitad de españolas afirma haber tenido que retrasar su maternidad, con un desfase medio de seis años

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El 47 por ciento de las mujeres españolas afirma que tuvo a su primer hijo más tarde de lo que deseaba, con una diferencia media de seis años entre la edad a la que esperaba ser madre y a la que finalmente lo fue, según se desprende del 'Barómetro IVI de la Fertilidad', desarrollado por IVI Institute.

El estudio, realizado a partir de entrevistas a 24.074 mujeres de 19 a 49 años en España, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Suecia, Portugal, Reino Unido y Emiratos Árabes Unidos, apunta que el retraso de la maternidad es una tendencia internacional, que se sitúa, de media entre todos los países analizados, en un 36 por ciento.

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En España, donde se entrevistó a 3.021 mujeres, aquellas que afirman haber tenido que retrasar el momento de ser madres apuntan a razones personales y económicas, más que a una falta de deseo. Quienes ya son madres o están embarazadas señalan que haber encontrado la pareja adecuada (35%), alcanzar la madurez personal necesaria (33%), disponer de una vivienda adecuada (32%) y estar en el momento adecuado (30%) fueron los motivos principales que les ayudaron a tomar la decisión de tener hijos.

Entre las mujeres que todavía no son madres, las razones más frecuentes están relacionadas con su momento vital. Un 32 por ciento considera que todavía es demasiado joven, un 28 por ciento señala no haber encontrado la pareja adecuada y un 23 por ciento apunta al coste de la vivienda. Asimismo, un 22 por ciento alude a la falta de recursos económicos y un 20 por ciento a la inestabilidad laboral.

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