Agencias

China niega estar detrás de un ciberataque en Fiyi y califica las acusaciones de "difamación"

Imagen IAAUP4QZOBH3XO57PYCGNL5YEY
Guardar

Las autoridades de China han negado este martes estar detrás de un ciberataque contra una organización con sede en Fiyi y han calificado las acusaciones vertidas por el Gobierno de Estados Unidos, las cuales han descrito como un acto de "difamación".

La portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Mao Ning, dicho "no estar al tanto" de los detalles específicos sobre el caso, denunciado por la Embajada de Estados Unidos en Fiyi, y ha señalado que China "se opone firmemente a actos de piratería".

PUBLICIDAD

"China siempre ha tomado medidas enérgicas contra las actividades de piratería de acuerdo con la ley. Nos oponemos a los intentos de difamar a China bajo el pretexto de cuestiones de seguridad cibernética", ha destacado.

La Embajada estadounidense había alertado previamente de que supuestos piratas informáticos con vínculos con China mantuvieron acceso a la red de la organización afectada durante varios días, si bien no ha dado información sobre el objetivo.

Las autoridades de Fiyi, por su parte, han informado de que la Policía ya ha abierto una investigación al respecto y ha pedido a gobiernos y organizaciones "adoptar medidas de prevención y reforzar sus sistemas digitales".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Al menos 6 muertos en un bombardeo de los hutíes en el suroeste del Yemen, según Gobierno

Infobae

Rusia niega "una conexión directa" entre el acuerdo con EEUU sobre diésel y un diálogo de paz en Ucrania

Rusia niega "una conexión directa" entre el acuerdo con EEUU sobre diésel y un diálogo de paz en Ucrania

Los conquenses podrán consultar el censo electoral hasta el próximo lunes en la Oficina del Padrón Municipal

Los conquenses podrán consultar el censo electoral hasta el próximo lunes en la Oficina del Padrón Municipal

Laporta: "Estamos practicando el mejor fútbol del mundo"

Infobae

CMF estrena sus primeros altavoces portátiles Speaker S y M: diseño personalizable y conexión multidispositivo

CMF estrena sus primeros altavoces portátiles Speaker S y M: diseño personalizable y conexión multidispositivo