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Los conquenses podrán consultar el censo electoral hasta el próximo lunes en la Oficina del Padrón Municipal

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El censo electoral puede ya consultarse en la Oficina del Padrón Municipal, ubicada en el edificio de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo, sita en la avenida República Argentina, 29), hasta el lunes 19 de octubre.

Según informa el Consistorio, para realizar la consulta se debe acudir con documento de identidad original (DNI, pasaporte o permiso de conducir en el que aparezca la fotografía del titular).

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Los horarios son, del martes día 13 al viernes 16 y también lunes 19 de 9.00 a 14.00 horas, mientras que el sábado 17 y el domingo 18 serán de 11.00 a 13.00 horas.

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