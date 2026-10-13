Al menos 4 muertos y más de 50 heridos tras descarrilar un tren en Pakistán

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Islamabad, 13 oct (EFE).- Al menos cuatro personas murieron y más de 50 resultaron heridas en la madrugada de este martes cuando los 14 vagones del tren Rehman Baba Express descarrilaron en el distrito de Multan, en el este de Pakistán, informaron los servicios de rescate.

"El tren viajaba de Karachi a Peshawar y descarriló cerca del puente Sher Shah a las 5:15 (...) Cuatro pasajeros han muerto y más de 50 han resultado heridos", declaró a EFE un trabajador del Servicio de Rescate 1122, Muhammad Arshad.

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El tren viajaba desde la ciudad de Karachi, en la punta sur del país, hacia la ciudad de Peshawar, al extremo norte, en la provincia noroccidental de Khyber Pakhtunkhwa (KP), cuando descarriló en la provincia del Punyab paquistaní. Los cuatro cadáveres han sido recuperados y trasladados a un hospital cercano, el Hospital Nishtar de Multan, junto con los heridos.

Según el funcionario de rescate, 13 vagones ya han sido despejados, mientras que uno tuvo que ser cortado para evacuar a los pasajeros.

El ministro de Ferrocarriles, Hanif Abbasi, expresó sus condolencias por la pérdida de vidas, según un comunicado oficial de su despacho, y aseguró que se pagarán indemnizaciones a los fallecidos y heridos de acuerdo con la póliza de seguros de Pakistan Railways.

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El ministro paquistaní partió hacia el lugar del accidente para evaluar la situación y supervisar las operaciones de rescate, al tiempo que ordenó una investigación sobre qué provocó la tragedia, añadió la nota.

Según un comunicado de Ferrocarriles, un tren de reemplazo para el Rehman Baba Express, con más de 500 pasajeros a bordo, ya ha partido desde la estación de trenes de Sher Shah, y se han puesto autobuses en disposición de los viajeros.

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"El primer ministro ordena la provisión inmediata de la mejor atención médica posible a los heridos", señaló un comunicado de la oficina de Shehbaz Sharif.

Los accidentes ferroviarios no son raros en Pakistán, donde décadas de negligencia han dejado el sistema de trenes con vías obsoletas y señalizaciones envejecidas. En 2023, diez vagones de un tren de pasajeros descarrilaron en el sur del país, lo que dejó un saldo de 30 muertos y más de 90 heridos. EFE

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(Vídeo)