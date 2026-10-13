Ágatha Ruiz de la Prada y 'El Chatarrero' reaparecen juntos en Las Ventas en el Día de la Hispanidad

13/10/2026 Agatha Ruiz de la Prada y Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' a su llegada a Las Ventas este lunes 12 de octubre SOCIEDAD

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Luis Miguel Rodríguez 'El Chatarrero' devolvió a Ágatha Ruiz de la Prada la sonrisa y la ilusión en el amor tras su polémica separación de Pedro J. Ramírez a finales de 2016, pero tras algo más de dos años de relación en los que atravesaron una grave crisis por una presunta infidelidad del dueño de 'Desguaces La Torre', la pareja ponía punto y final a su historia de amor a principios de 2020.

Y aunque en los últimos años -con más fuerza tras la ruptura de la diseñadora con José Manuel Díaz Patón en febrero de 2025- han sido varias las ocasiones en las que se ha especulado con una posible reconciliación, la marquesa de Castelldosrius siempre ha presumido de la amistad que mantiene con Luismi (como le llama cariñosamente), reconociendo que aunque es encantador y quedan de vez en cuando para cenar, tiene claro que aunque "es adorable, de novio nada" porque su gusto por las mujeres hace que una nueva oportunidad a su noviazgo sea algo impensable.

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Presumiendo una vez más de su maravillosa relación, Ágatha y 'El Chatarrero' han sorprendido con su reaparición de lo más cómplices y sonrientes este 12 de octubre en la madrileña plaza de toros de Las Ventas para disfrutar juntos de la tradicional corrida de la Hispanidad. "Es que me ha invitado a ver a Morante y la verdd que somos muy amigos" ha explicado la diseñadora con naturalidad ante la expectación que se ha creado al verles tan unidos a su llegada al festejo, dejando en el aire si esta 'cita' en un día tan significativo podría significar que estamos ante el inicio de una incipiente reconciliación.