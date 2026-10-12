Investigan ataque a ciudadano australiano en un festival de música electrónica en Colombia

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Bogotá, 11 oct (EFE).- Las autoridades colombianas investigan la agresión con arma blanca contra un ciudadano australiano de 46 años que recibió 25 heridas en Medellín, después de asistir al festival de música electrónica Electric Daisy Carnival (EDC) y permanece hospitalizado.

El hombre identificado por medios locales como Frank Stephen Ramírez, fue encontrado herido la madrugada de este domingo, cerca a su domicilio en un exclusivo sector de Medellín.

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De acuerdo con el informe preliminar citado por medios locales, la víctima presentaba ocho heridas en cada muslo, tres en el brazo derecho y ocho en el abdomen y fue trasladada a una clínica de la ciudad donde permanece con pronóstico reservado

Un testigo señaló que el hombre habría sido arrojado desde un vehículo en movimiento, una versión que las autoridades buscan verificar mediante el análisis de cámaras de videovigilancia públicas y privadas del sector.

Entre las hipótesis de la investigación figura un posible hurto, aunque hasta el momento no se ha esclarecido el móvil de la agresión ni se ha informado de capturas relacionadas con el caso.

El ataque ocurrió durante la madrugada posterior a la primera edición colombiana del EDC, uno de los festivales internacionales de música electrónica, que se celebra el este fin de semana en Medellín.

La Alcaldía esperaba la asistencia de unos 94.000 espectadores durante las dos jornadas, entre habitantes de la ciudad y visitantes nacionales y extranjeros, y calculó que el evento tendría un impacto económico de 37,1 millones de dólares, impulsado por actividades como el comercio, el alojamiento, el transporte y la gastronomía.

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En otro hecho independiente, un ciudadano costarricense de 27 años murió después de ser trasladado inconsciente desde el festival a un hospital, caso en el que las autoridades investigan una posible sobredosis de sustancias estupefacientes. EFE