Iñigo Pérez: "El aspecto mental va a ser fundamental"

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El entrenador del Villarreal, Iñigo Pérez, ha considerado "fundamental" el aspecto mental para afrontar este martes la segunda jornada de la Fase Liga de la Liga de Campeones frente al Nápoles, un choque que ha rechazado enfocar desde la "urgencia" o el "nerviosismo" pese a haber iniciado la competición con derrota frente al Borussia Dortmund.

"Pienso que es clave el aspecto mental, siempre, pero mañana es fundamental", ha aseverado el técnico navarro en rueda de prensa, donde ha recalcado que prefiere sufrir un peor partido desde lo táctico antes que flaquear en la concentración. "Llamar las dinámicas negativas en la jornada dos creo que no es urgente, ni para ellos ni para nosotros. Hay que enfocarlo desde la ilusión de ganar a un equipo como el Nápoles y no desde la urgencia", ha explicado.

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Asimismo, ha analizado la gestión del cansancio tras el exigente encuentro liguero disputado en el Santiago Bernabéu (derrota por 1-0). "Debemos escuchar a los jugadores porque necesitamos energía, pero cualquiera de los once que juegue mañana puede ganar el partido", ha afirmado, destacando la capacidad táctica del conjunto italiano y la necesidad de mantener la madurez durante los noventa minutos.

Respecto al rival, el técnico ha elogiado la "capacidad táctica" del cuadro italiano y la adaptabilidad de su dibujo, al tiempo que ha valorado la falta de acierto rematador de sus hombres como un aspecto que se irá solidificando con el tiempo. Cuestionado por la enfermería, ha calificado la baja de Nico Pepe como una situación "compleja" que no parece de larga duración, dependiendo de la propia evolución del futbolista.

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MOLEIRO: "ESTA COMPETICIÓN NO ESPERA POR NADIE"

Por su parte, el atacante Alberto Moleiro ha comparecido en la previa para subrayar la ambición con la que afronta el vestuario castellonense este primer duelo europeo como local. "Esta competición no espera por nadie; desde el partido uno tienes que ir a por los tres puntos con ambición y con ganas", ha manifestado el futbolista, asegurando que el grupo llega en un "buen momento" y con las ideas claras.

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Por último, Moleiro ha hecho hincapié en el aprendizaje obtenido durante la última campaña para no repetir errores pasados ante la afición amarilla. "Tenemos ganas del partido de mañana de darles a la afición lo que el año pasado no pudimos darles en Champions, que es la victoria, por ellos y por nosotros", ha concluido.