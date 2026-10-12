De caña de maíz y con más de 300 años de milagros: La fascinante historia de la Romería de la Virgen de Zapopan

La Romería de la Virgen de Zapopan FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA /CUARTOSCURO.COM

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La Romería de la Virgen de Zapopan se celebra cada 12 de octubre y reúne a millones de personas en una de las manifestaciones religiosas más importantes de Jalisco. Peregrinos, familias y danzantes acompañan el regreso de la imagen desde la Catedral de Guadalajara hasta la Basílica de Zapopan, en un recorrido que combina devoción, historia y expresiones culturales.

La Virgen recorre cerca de nueve kilómetros en medio de oraciones, música y danzas tradicionales. Esta jornada representa el cierre de un ciclo religioso que comienza en mayo, cuando la imagen visita parroquias y comunidades del Área Metropolitana de Guadalajara antes de regresar a su santuario.

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La celebración convoca a más de dos millones de personas, de acuerdo con cifras difundidas habitualmente sobre la Romería. Su importancia cultural fue reconocida internacionalmente en 2018, cuando la UNESCO la incorporó a la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Una imagen de caña de maíz con raíces en el siglo XVI

La Romería de la Virgen de Zapopan (Foto: Fernando Carranza García/Cuartoscuro)

La historia de la Virgen de Zapopan se remonta a 1530, cuando fray Antonio de Segovia llevó la imagen a Jalisco desde Pátzcuaro. Su elaboración con pasta de caña de maíz la vincula con técnicas artesanales tradicionales utilizadas durante el periodo virreinal. A pesar de su pequeño tamaño, la figura adquirió una enorme relevancia espiritual para los habitantes de la región.

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Con el paso del tiempo, los creyentes comenzaron a atribuirle protección ante epidemias, inundaciones, sequías, rayos y tormentas. Estos relatos fortalecieron su presencia en la vida comunitaria y consolidaron una devoción que ha pasado de generación en generación.

En 1734, la imagen fue nombrada patrona contra rayos, tempestades y epidemias, en un contexto de preocupación por los fenómenos naturales. Un año después, en 1735, quedó establecida formalmente la tradición de trasladarla de regreso a Zapopan, dando origen a una costumbre que continúa vigente.

¿Por qué la Romería se celebra cada 12 de octubre?

La Romería de la Virgen de Zapopan FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA /CUARTOSCURO.COM

En sus primeros años, el regreso de la Virgen se realizaba el 4 de octubre. Sin embargo, desde 1951 la fecha quedó establecida el 12 de octubre, día en que Guadalajara y Zapopan reciben a los numerosos participantes que acompañan a La Generala hasta su basílica.

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La procesión constituye el momento culminante de un recorrido religioso que se desarrolla durante varios meses. Las visitas a parroquias permiten que distintas comunidades participen en las actividades y expresen su devoción antes de la llegada de la imagen a su destino.

Durante la Romería, los grupos de danzantes destacan por sus vestimentas, coreografías y música. Su participación mantiene vivas expresiones culturales que forman parte de la identidad regional y transforma las calles en espacios de convivencia para creyentes y visitantes.

El reconocimiento de la UNESCO y el legado de La Generala

La Romería de la Virgen de Zapopan FOTO: FERNANDO CARRANZA GARCIA /CUARTOSCURO.COM

En 2018, la UNESCO reconoció la Romería de Zapopan como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La distinción destacó la colaboración entre comunidades, asociaciones civiles y grupos eclesiásticos, cuya participación permite organizar y preservar esta manifestación a lo largo del año.

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El valor de la celebración no reside únicamente en el recorrido de la imagen. También comprende los conocimientos artesanales, las prácticas religiosas, las danzas y las formas de organización comunitaria que se transmiten entre generaciones. Estos elementos explican por qué la Romería mantiene su relevancia cultural más allá de su dimensión espiritual.

Después de más de tres siglos, el regreso de la Virgen continúa siendo una cita fundamental para Jalisco. Para algunos participantes significa agradecer favores o cumplir promesas; para otros, representa conservar una tradición familiar. En ambos casos, la Romería demuestra cómo una imagen elaborada con caña de maíz se convirtió en símbolo de fe, historia e identidad colectiva.

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