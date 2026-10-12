Militares patrullan en la ciudad más poblada de Bolivia tras un asalto atribuido al PCC

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La Paz, 12 oct (EFE).- El Ejército de Bolivia patrulla las principales calles de Santa Cruz, la ciudad más poblada del país, tras un asalto armado perpetrado el domingo contra una joyería y atribuido este lunes por las autoridades bolivianas a la organización criminal brasileña Primer Comando de la Capital (PCC).

La noche del domingo, dos hombres armados y encapuchados ingresaron a una joyería en el noroeste de la ciudad, mientras un tercero vigilaba en el exterior, y redujeron al personal para después disparar al aire al menos tres veces, según la versión de testigos y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Gobernación regional de Santa Cruz.

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Tras el suceso, un grupo de militares salió a las calles de la ciudad con vehículos blindados y armas para vigilar, mientras la Policía inició una investigación para dar con los responsables.

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, agradeció al Ejército en un mensaje en X "por atender de manera inmediata" su solicitud y "disponer el despliegue de efectivos militares para reforzar los patrullajes" en la ciudad.

En declaraciones a los medios en la ciudad amazónica de Trinidad, el fiscal general interino, José Antonio Urioste, atribuyó el asalto al PCC, banda a la que, según dijo, "se le ha cortado el mecanismo de ingreso de dinero" gracias a las últimas acciones de las fuerzas de seguridad.

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El sábado, la Policía detuvo a Marco de Oliveira Ferreira, considerado un "alto miembro" del PCC, quien protagonizó un "incidente doméstico", según informó el comandante general de la Policía, Adrián Álvarez.

El brasileño permanecía en Bolivia bajo una identidad falsa, después de salir de su país con "un frondoso expediente de antecedentes por delitos de narcotráfico, sicariatos y organización criminal", indicó el jefe policial.

El Gobierno de Rodrigo Paz lanzó en agosto el 'Plan Fronteras Seguras' tras una serie de hechos de violencia ocurridos en la región de Santa Cruz, incluidos los asesinatos a tiros de cuatro civiles y un agente de inteligencia en zonas cercanas a la frontera con Brasil.

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El Gobierno sostiene que varios de estos crímenes están relacionados con la disputa entre las organizaciones criminales brasileñas PCC y Comando Vermelho (CV) por el control de rutas del narcotráfico, un conflicto que ha incrementado la violencia en zonas bolivianas de la Chiquitania y la Amazonía.

Las autoridades bolivianas anunciaron que la Policía Federal de Brasil abrirá una oficina permanente en Bolivia para reforzar la lucha contra las organizaciones criminales.

También está prevista la creación de dos unidades de élite en zonas cercanas a la frontera con Brasil, con apoyo de Estados Unidos, para combatir la violencia atribuida a organizaciones vinculadas al narcotráfico. EFE