El United y la doble revancha de Julián Álvarez

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Madrid, 12 oct (EFE).- El último partido que disputó Julián Álvarez con el Manchester City, antes de su fichaje por el Atlético de Madrid, fue la final de la Copa de Inglaterra con una derrota contra el Manchester United, al que se mide de nuevo dos años después, en plena progresión, a la búsqueda del reencuentro con la afición del Metropolitano y a falta aún del gol esta temporada.

Entonces, el 25 de mayo de 2024, los goles de Alejandro Garnacho, ahora en el Aston Villa a las órdenes de Unai Emery, y Kobie Mainoo, que sigue en el medio centro de los Diablos Rojos, doblegaron al City, con el que Julián fue suplente de inicio, pero entró al campo en el minuto 55 en sustitución de Kevin de Bruyne. No bastó para cambiar el desenlace del duelo, reducido al 2-1 por Jeremy Doku.

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Ya no volvió a jugar más con el City. Fue el último de sus 103 partidos con el conjunto celeste, bajo la dirección de Pep Guardiola, con 36 goles y 19 asistencias en un recorrido de tres años, ante de emprender el camino que lo llevó al Atlético de Madrid, con el que ahora necesita una reivindicación, de la que hubo señales claras en su único duelo como titular y completo hasta ahora este curso: la derrota por 2-1 con el Liverpool en Anfield.

Turbio el ambiente desde el verano en torno al atacante argentino por su expreso deseo de jugar en el Barcelona, tan deseado por él como imposible en realidad, por los 500 millones de euros de su cláusula de rescisión y la determinación absoluta del Atlético de no negociar nada con el club azulgrana, el último derbi y el segundo tiempo ante el Alavés avanzó en su reencuentro con la afición. Pitado casi de forma unánime a su salida, después fue aplaudido cuando dispuso de una ocasión.

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“Cuando vos entregas lo que vos tienes la gente te quiere, y en este derbi Julián intentó, le costó, le costó… Lo vamos a recuperar porque es un futbolista determinante para lo que el club necesita y lo que el club quiere y vamos a trabajar en consecuencia con él”, repasó Diego Simeone, su entrenador, tras el triunfo por 2-1 ante el Real Madrid en el Metropolitano.

“Los delanteros de las características de Julián siempre necesitan del gol. No solamente él. Es verdad que, más allá de su contundencia de cara al gol, es un jugador de equipo que puede asociarse muy bien, puede asistir y tiene muchas más herramientas más que el gol. El otro día hizo un buen segundo tiempo. Esperemos que pueda seguir creciendo y llegando al lugar donde todos lo queremos ver”, abundó este lunes el técnico.

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El entrenador argentino ha insistido en la necesidad de un futbolista de la dimensión de Julián Álvarez para pensar en conseguir los campeonatos que pide la institución y la afición. “Para ganar títulos se necesitan delanteros importantes, nosotros lo tenemos y lo tenemos que cuidar”, expresó entre la vorágine veraniega sobre el futuro del atacante, máximo goleador del Atlético en cada uno de sus dos años en el club.

De los 29 goles de la primera temporada, en 2025-26, cinco más que Alexander Sorloth y doce por encima de Antoine Griezmann, a los 20 de la pasada campaña, los mismos que logró entonces el delantero noruego, con el matiz de que tan solo ocho de los tantos del argentino en ese curso fueron en LaLiga EA Sports, mientas es inigualable en la Liga de Campeones, la competición a la que vuelve este martes.

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Julián Álvarez devora goles con el Atlético en la 'Champions'. En sus 26 partidos jugados en este torneo con el equipo rojiblanco, él marcó 17, además de dar dos asistencias. Y 26 de ellos los concentra en sus 22 encuentros más recientes. A nivel global, entre todas las competiciones, sus 49 goles son en 111 partidos, aunque ninguno corresponde aún a este ejercicio.

Todavía rebusca su primer gol de la temporada, enrarecida inicialmente por todo lo que sucedió en el verano; también condicionado a nivel físico por su pretemporada tardía por la disputa de la final del Mundial 2026, aderezada por toda la presión, estrés y frustración que generó su salida imposible al Barcelona.

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Iñaki Dufour