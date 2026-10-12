Pau Cubarsí: "No nos sentimos imparables, no hay que frenar"

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El defensa del FC Barcelona Pau Cubarsí ha asegurado que "no" se sienten "imparables" tras el buen arranque de temporada y ha animado a "no frenar", empezando por el partido de la segunda jornada de la fase de liga de la Liga de Campeones de este martes ante el Galatasaray, aunque ha reconocido que están en "una buena dinámica" y "con mucha confianza".

"(Sentirnos) Imparables, no. Cada partido es un mundo, pero sí que estamos en una buena dinámica, con mucha confianza. Tenemos que seguir así, haciendo las cosas como las estamos haciendo y no frenar", advirtió en la rueda de prensa previa al partido.

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Además, el central catalán destacó las "cualidades tanto ofensiva como defensivas" del cuadro turco. "Sabemos al campo que venimos, el ambiente que tuene y la atmósfera que transmite. Tenemos que hacer nuestro juego, pero también estar atentos a los pequeños detalles, que van a ser importantes", indicó.

"Todo el mundo sabe la presión que se siente en este estadio. Pedri ya jugó aquí y me ha contado que es un campo que aprieta, que los primeros minutos serán complicados y tendremos que estar todos juntos. Costará sacar la victoria, pero estamos con ganas de dar un buen nivel y estar concentrados", continuó.

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Por otra parte, reconoció que es "un reto" mantener la portería a cero. "Es de las cosas más importantes, te ayuda a ganar el partido. En estadios como este, quedarte con una portería a cero es importante. Lo vamos a hacer. Tenemos un nivel de mejora espectacular y estamos haciendo las cosas muy bien", expresó.

También habló de un posible cara a cara con Victor Osimhen durante el encuentro. "Me enfrenté a él en mi debut. Seguramente la historia de los dos ha cambiado un poco. Esperamos un rival que en ataque tiene las ideas claras, irán a por todas en su campo. Es muy importante estar muy atentos desde el principio", avisó.

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"TODOS SABEN QUE LAMINE YAMAL ES EL MEJOR DEL MUNDO"

En otro orden de cosas, sobre la carga de minutos, Cubarsí aseguró que trata de cuidarse. "Vengo de jugar muchos partidos en el Mundial y en el inicio de temporada, pero siempre trato de cuidarme al máximo para estar listo cuando tenga que competir", dijo. "Puede que se haya normalizado, pero tengo 19 años y estoy viviendo muchas cosas nuevas y ganando cada vez más experiencia. La edad no es importante; dentro del campo tengo que hacer lo mismo que todos, tenga 19 o 34. Tengo que trabajar, ser yo mismo y ser competitivo", expuso.

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En este sentido, confesó que cada vez siente más confianza. "A lo mejor he crecido un poco, este verano ha sido un punto muy importante para mi carrera. Siempre he tenido una confianza inmensa en mí mismo desde que empecé, pero cada vez vas ganando más respeto. Los delanteros van a ir a muerte a hacerte daño y yo tengo que estar fuerte para que eso no suceda", subrayó.

Por otra parte, alabó a su compañero Lamine Yamal, que cree que merece el Balón de Oro. "Todo el mundo ya sabe que es el mejor del mundo. Aunque él lo diga, la gente también lo ve en el campo. Es el mejor jugador del mundo y se merece el Balón de Oro. Yo también podría estar por ahí por el Mundial que he hecho y por la temporada, pero voy más tranquilo, él es más mediático", manifestó.

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Sobre la posibilidad de que Frenkie de Jong juegue de central, afirmó que tiene "un nivel espectacular, sobre todo en su posición", y que es "de los mejores del mundo". "Va a hacer una gran temporada. Por cosas del físico, no ha podido estar con nosotros y competir, pero seguro que vuelve con unas ganas inmensas. En su posición va a dar mucho nivel y es muy importante para todos que esté bien", indicó, sin querer meterse en la polémica entre los árbitros y el Real Madrid. "No me fijo en ese tema, sino en mi club, en mi juego. Lo que venga de fuera, no nos interesa mucho", concluyó.