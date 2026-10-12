Burnham dice que es "muy probable" que Irán coordinase presunto plan contra base británica

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Londres, 12 oct (EFE).- El primer ministro británico, Andy Burnham, afirmó este lunes que es "altamente probable" que el presunto plan terrorista fallido contra la base aérea británica de Fairford (suroeste inglés) a finales de septiembre se coordinase desde Irán y apuntó directamente a la Guardia Revolucionaria de la República islámica (IRGC).

Durante una comparecencia en la Cámara de los Comunes, el jefe del Gobierno británico dijo hoy, en referencia al incidente en Fairford: "Puedo confirmar nuestra evaluación de que es muy probable que haya sido coordinado en Irán, casi con toda seguridad dirigido por la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán".

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Tras esto, Burnham aseguró que impondrá nuevas sanciones para "restringir" la capacidad de Teherán y de la IRGC y, casi de manera simultánea, el Ministerio británico de Exteriores informó de que había convocado al embajador iraní en Londres para dejar claro que el Reino Unido "no tolerará amenazas" en su territorio. EFE