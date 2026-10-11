Varios heridos en un nuevo ataque de los hutíes contra el aeropuerto de Riad

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Varias personas han resultado heridas en un nuevo ataque perpetrado este domingo por los hutíes contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, la capital de Arabia Saudí, después de que el sábado mataran a doce personas e hirieran a más de 300 en otro ataque contra estas instalaciones.

"El Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad ha sido objeto de un nuevo ataque esta tarde, domingo 11 de octubre de 2026", ha informado la Autoridad General de la Aviación Civil saudí (GACA) en un comunicado.

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"El ataque ha causado heridos y actualmente se está llevando a cabo la evaluación de los daños y la verificación de la seguridad de las instalaciones en coordinación con las autoridades competentes", ha añadido.

Previamente, las coalición liderada por Arabia Saudí en apoyo al Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional había informado del impacto de un proyectil desconocido en la Terminal 4 de pasajeros del aeropuerto de Riad que causó un incendio.

"El incendio resultante de la agresión y el lugar están siendo investigados directamente por las autoridades competentes", ha añadido el portavoz de la coalición militar en un mensaje publicado en redes sociales.

En un mensaje posterior, la coalición informa de que las defensas antiaéreas han interceptado y destruido un misil de crucero en las inmediaciones del aeropuerto de Riad.

Las milicias hutíes yemeníes han reivindicado los recientes ataques contra los aeropuertos de Riad y Damman, en Arabia Saudí, así como contra instalaciones de la empresa petrolera estatal saudí Aramco en represalia por las "masacres" cometidas por la aviación saudí en suelo yemení.

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Mientras, continúan los enfrentamientos en Yemen entre las milicias hutíes que controlan el norte y el centro del país, incluida la capital, Saná, y las fuerzas del Gobierno reconocido por la comunidad internacional, con sede en Adén. Este mismo domingo los hutíes han denunciado ataques aéreos contra el aeropuerto de Saná sin que haya trascendido ninguna cifra de víctimas.