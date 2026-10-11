Rosa López desvela el curioso origen del título de sus memorias y confiesa su miedo a que su carrera musical termine

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MADRID (CHANCE)

Rosa López continúa mirando al futuro con nuevos proyectos profesionales cuando está a punto de cumplir 25 años de trayectoria musical. La artista granadina aprovechó su actuación en las fiestas de San Froilán, en Barcelona, para anunciar que el próximo año publicará un libro autobiográfico en el que repasará su vida desde una perspectiva personal, alejada del victimismo y el rencor. Unas memorias que tendrán un título muy especial, cuyo origen se encuentra en un encuentro con Joaquín Sabina.

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"Dentro de poquito saldrá un libro en el que contaré desde el puro amor, sin victimismo y sin rencor, cosas bonitas", adelantó ante el público, al que ha sorprendido al desvelar que la obra se llamará ¡Rosa de qué!. Un título que surgió cuando visitó al cantautor en su casa. "Me dice: '¿Rosa de qué?' Y digo: "Pero bueno, Joaquinito, eres increíble", recordó entre risas. La cantante explicó que siempre ha recibido con cariño el apelativo de Rosa de España, aunque reconoce que, en ocasiones, las expectativas que genera ese sobrenombre pueden resultarle demasiado grandes.

Con estas memorias, la intérprete quiere mostrar una faceta más íntima y explicar cómo siente y vive las distintas experiencias que han marcado su trayectoria. "Aparte de que es autobiográfico, también es un libro en el que estoy con mi intensidad, de la que hablo y cómo vivo las cosas", ha explicado, reivindicando también la importancia del público en su carrera. "Nosotros no somos nada sin el cariño del público", afirmó, comparando la música con el fútbol y recordando que, sin la gente, ambos perderían su sentido.

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Durante el encuentro, la ganadora de la primera edición de 'Operación Triunfo' también se sinceró sobre la incertidumbre que siente pese a llevar décadas sobre los escenarios. "Cada día me da miedo que esto desaparezca y cada día pienso que esto cada vez es un milagro, una bendición", confesó al hablar de sus casi 25 años de carrera. Unas palabras que reflejan la emoción con la que sigue viviendo su profesión y el agradecimiento que siente por el apoyo que ha recibido desde sus comienzos.

La actuación, presentada por César y Andrea Molinero, estuvo marcada por los recuerdos y la complicidad con los asistentes. La artista interpretó algunos de los temas más emblemáticos vinculados a su trayectoria, entre ellos 'Europe's Living a Celebration', la canción con la que representó a España en Eurovisión en 2002, mientras se proyectaban imágenes de aquella actuación. También homenajeó a Mari Trini con 'Yo no soy esa', animando al público a acompañarla con clásicos como el 'Lalala' de Massiel. Antes de despedirse, dedicó unas cariñosas palabras a su amigo Paco y a su familia, que han atravesado momentos complicados, y ha invitado a los presentes a seguir disfrutando de la vida: "Para eso nace uno, para ser felices".

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