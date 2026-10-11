Ataque atribuido a las FAR destruye y deja fuera de servicio hospital en sureste de Sudán

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Jartum, 11 oct (EFE).- Un ataque con drones del grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR) destruyó un hospital en el estado de Nilo Azul, en el sureste de Sudán, dejándolo fuera de servicio, según denunciaron autoridades locales, en medio de una escalada en esa zona entre los paramilitares y el Ejército sudanés.

El gobernador de la provincia de Wad al Mahi, Mahjoub al Sheij, señaló este domingo en un comunicado que el hospital de Um Darfa fue alcanzado por un ataque con drones de las FAR, "causando graves daños al edificio y dejándolo fuera de servicio".

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Hasta el momento, el grupo paramilitar no ha realizado comentarios al respecto.

Este incidente se produce tras un ataque similar ocurrido dos días antes contra un refugio para desplazados, que causó la muerte de más de una cuarentena de personas y heridas a varias personas, en su mayoría mujeres y niños, informó hoy Comisión de Ayuda Humanitaria, organización dependiente del gobierno sudanés.

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La Comisión instó a la comunidad internacional a exigir responsabilidades a las FAR y a sus aliados del Movimiento de Liberación del Pueblo de Sudán-Norte (SPLM-N) por atacar a civiles y destruir instalaciones que les prestan servicios esenciales.

Um Darfa se encuentra en el sector oriental del Nilo Azul, cerca de la frontera con Etiopía y dentro de la localidad de Wad al Mahi, a unos 50 kilómetros de Al Damazin, la capital del estado.

En ese estado, los combates entre el Ejército sudanés y los paramilitares se han intensificado en los últimos días, especialmente, a lo largo del eje oriental del Nilo Azul, ya que los enfrentamientos, que antes se limitaban a las zonas de Qaysan y Al Kurmuk, se han desplazado hacia las ciudades de Al Damazin y Al Roseires.

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Este eje se sitúa en la parte oriental de la región, cerca de la frontera con Etiopía, concentrándose sus zonas principales en la provincia de Wad al Mahi.

El ataque al hospital, además, se suma a otros lanzados contra instalaciones sanitarias en todo el país en busca de desmantelar el soporte vital de la población civil y obtener ventajas tácticas en el marco del conflicto armado entre el Ejército y las FAR, según han denunciado diversas organizaciones en los últimos años.

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Médicos Sin Fronteras (MSF) y Save the Children han advertido en reiteradas ocasiones de las consecuencias de los ataques contra centros médicos, la destrucción de infraestructuras sanitarias y la escasez de suministros, medicamentos, combustible y personal.

Esta situación ha agravado las dificultades de acceso a la atención sanitaria, elevando los riesgos para las mujeres embarazadas, los niños y la población en general, según denuncian estas ONG.

El conflicto bélico en Sudán se desató el 15 de abril de 2023 y desde entonces ha causado la muerte de decenas de miles de personas y el desplazamiento interno y externo de más de 14 millones, según la ONU. EFE

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