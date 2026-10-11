La estabilidad se impone este lunes en la Península mientras que en Baleares se esperan lluvias que podrán ser fuertes

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Las altas presiones mantendrán este lunes la estabilidad en la Península con cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del territorio, mientras Baleares registrará chubascos moderados que podrán ser localmente fuertes por la mañana en Menorca y nordeste de Mallorca y por la tarde en el interior y sur de Mallorca, pero que irán remitiendo a lo largo del día, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet).

Por otro lado, un frente podría rozar el extremo norte y dejar cielos nubosos o cubiertos con alguna llovizna en el noroeste, aunque con tendencia a despejar.

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Son probables además las brumas y bancos de niebla matinales en zonas de montaña del tercio norte, Castilla y León, el alto Ebro, el nordeste y el Estrecho. En Canarias se esperan intervalos nubosos con precipitaciones débiles o moderadas, más probables en las islas más montañosas.

Las temperaturas subirán en la Península y Baleares, de forma más notable en las máximas, con descensos ligeros únicamente en las mínimas de Galicia y los litorales del sudoeste. Asimismo, se prevén heladas débiles en zonas altas de los Pirineos. Entre las capitales de provincia destacan los 32 grados de máxima previstos en Sevilla, los 31 de Córdoba y los 30 de Huelva y Murcia. En Canarias las temperaturas se mantendrán sin cambios o bajarán ligeramente.

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En cuanto al viento, predominarán las brisas en los litorales y el viento flojo de dirección variable en el interior peninsular. En Galicia el viento litoral soplará de componente sur, la tramontana moderada en Baleares y el alisio de flojo a moderado en Canarias que se intensificará por la tarde.