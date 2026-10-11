Agencias

Trump anuncia un "alto el fuego para la energía" en la guerra de Ucrania

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El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este domingo un "alto el fuego para la energía" y con efecto inmediato en la guerra que libran Ucrania y Rusia por el que ambas partes renunciarían a atacar las instalaciones petroleras y eléctricas de la otra.

"Con efecto inmediato hay un alto el fuego para la energía en la guerra entre Rusia y Ucrania", ha afirmado Donald Trump en un mensaje publicado en redes sociales. "Las dos partes han accedido. ¡No lo rompáis!", ha remachado.

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Este mismo domingo el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, había ofrecido dejar de atacar las refinerías de petróleo rusos, como pide Estados Unidos, a cambio de que Rusia cese los ataques contra la infraestructura energética ucraniana.

El mandatario ucraniano había sido muy criticado por Trump por los ataques contra las refinerías rusas, a los que atribuye el elevado precio de los combustibles a nivel mundial. Trump incluso había pedido un nuevo presidente para Ucrania.

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