Miles de mexicanos marchan contra el aborto y piden mayor apoyo a mujeres embarazadas

Guardar

Ciudad de México, 11 oct (EFE).- Miles de personas participaron este domingo en una marcha en contra del aborto y en apoyo a las mujeres embarazadas en Ciudad de México, movilización que se extendió a más de 80 localidades del país y en la que reclamaron medidas contra la violencia familiar y mayores responsabilidades de los hombres frente a la maternidad.

La sexta edición de la Celebración a Favor de la Mujer y de la Vida reunió a cerca de medio millón de participantes en todo el país, según los organizadores, que aseguran contar con el respaldo de más de 1.000 organizaciones de la sociedad civil.

PUBLICIDAD

Bajo el lema ‘Anunciamos la paz’, la jornada congregó a familias, jóvenes y representantes de movimientos religiosos, quienes defendieron la protección de la vida desde la concepción y reclamaron mejores condiciones para las mujeres durante el embarazo y la maternidad.

José Antonio Manuel Zarazúa, de 42 años e integrante del movimiento católico nacional Cristo Rey, explicó que acudió a la marcha para transmitir a sus hijos sus creencias.

"Estoy a favor de la vida. Sé que en diferentes momentos de la vida podemos estar a lo mejor un poco consternados por algunas situaciones, pero eso no cambia jamás el derecho que tenemos a la vida", afirmó.

La participación masculina también abrió espacio a reflexiones sobre las responsabilidades de los hombres ante los embarazos y la crianza.

Jacinto, un comerciante de 32 años y padre de dos hijos, consideró que estas movilizaciones deben ir acompañadas de compromisos concretos y no limitarse a expresar convicciones personales.

"No se vale embarazar a una mujer y después desaparecer, dejarle toda la carga o actuar como si nada hubiera pasado. Hay que dar la cara, hablar con honestidad, acompañar, ayudar con los gastos, cuidar a los hijos y compartir de verdad las responsabilidades", señaló.

PUBLICIDAD

También defendió la necesidad de respetar la autonomía de las mujeres y evitar que enfrenten un embarazo en condiciones de abandono o presión.

Desde la perspectiva femenina, Juana, de 33 años, sostuvo que las mujeres deben contar con atención médica, orientación y apoyo económico para afrontar sus decisiones reproductivas.

“Acompañar no significa imponer una decisión, sino brindar información, seguridad y apoyo para que cada mujer pueda decidir libremente”, señaló.

Durante la jornada, los organizadores presentaron un manifiesto en el que rechazaron contraponer los derechos de las mujeres embarazadas con los hijos en gestación y solicitaron mejores condiciones laborales, servicios de salud y programas para combatir la violencia familiar.

La movilización tuvo lugar en medio de un proceso de cambios legales sobre el aborto en México, donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró en 2023 inconstitucional la criminalización de la interrupción voluntaria del embarazo en todo el país.

PUBLICIDAD

El debate sobre los derechos reproductivos continúa en México, donde distintos estados han avanzado en la despenalización del aborto, aunque persisten diferencias entre las legislaciones estatales. EFE