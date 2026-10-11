Continúa en Oporto la acampada contra la crisis de la vivienda

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Lisboa, 11 oct (EFE).- La acampada contra la crisis de la vivienda y el aumento del coste de la vida en Oporto continúa este domingo, con la intención de sus participantes de pasar una segunda noche en la plaza de D. João I, según informaron medios portugueses.

Más de medio centenar de personas participaban en la protesta, iniciada el sábado frente al teatro Rivoli tras una manifestación por el derecho a la vivienda.

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João Silveira, uno de los participantes, explicó que el propósito es permanecer durante esta noche y evaluar día a día la continuidad de la movilización.

Los acampados prevén celebrar asambleas populares cada tarde para decidir sus próximos pasos y valorar si disponen de las condiciones necesarias para seguir pernoctando en la plaza, sin una fecha fijada para terminar la protesta.

Entre sus reivindicaciones figuran la reducción de los alquileres, la imposición de límites máximos a las rentas y la ampliación del parque público de vivienda.

La movilización se produce cuando Portugal afronta unas semanas decisivas para su política de vivienda, con una reforma de los alquileres pendiente de tramitación parlamentaria y un proyecto de Presupuesto para 2027 que promete financiar la construcción o rehabilitación de 45.000 casas.

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La reforma impulsada por el Gobierno conservador de Luís Montenegro pretende agilizar la resolución de contratos y los desalojos, ampliar la libertad para pactar anticipos y garantías, y eliminar restricciones sobre la actualización de la renta cuando cambia el inquilino.

Estas medidas llegan en un contexto de fuerte presión sobre el mercado: los nuevos alquileres aumentaron un 10,2 % interanual durante el segundo trimestre y el precio de compra de la vivienda se disparó un 16,5 %, la mayor subida registrada en la Unión Europea.

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Los participantes en la acampada de Oporto miran hacia las movilizaciones españolas y llaman a construir un movimiento semejante al surgido en Madrid tras el desahucio de Maricarmen Abascal, de 87 años, que llevaba siete décadas viviendo de alquiler en la misma casa.

Abascal murió el pasado miércoles, después de permanecer quince días hospitalizada, y se ha convertido en símbolo de las protestas por el derecho a la vivienda.

En la manifestación celebrada el sábado en Lisboa se escuchó el lema "Somos todos Maricarmen".

La acampada de Oporto cuenta con entre 40 y 50 tiendas y espacios destinados al almacenamiento de alimentos y a la atención sanitaria.

Sus integrantes han pedido a quienes no puedan quedarse a dormir que colaboren con suministros o participen en las asambleas.

La iniciativa surgió tras la manifestación que reunió el sábado en Oporto a unas 1.500 personas, según datos policiales recogidos por los medios locales, dentro de una jornada de protestas convocada también en Lisboa, Braga y Aveiro. EFE