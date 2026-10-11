La brasileña 'Perto do Sol é Mais Claro' triunfa con tres premios en el FESTin de Lisboa

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Lisboa, 11 oct (EFE).- La película brasileña 'Perto do Sol é Mais Claro', de Régis Faria, es la gran ganadora de la 17ª edición del Festival Itinerante de Cine en Lengua Portuguesa (FESTin), con los premios a mejor largometraje, dirección y actriz, este último para Vanessa Gerbelli, según el palmarés difundido por la organización.

El drama fue distinguido por su humanidad y su capacidad para transmitir la posibilidad de volver a empezar a través de los sueños y la creación. El fallo destacó también la sensibilidad de la dirección, la fotografía intimista y la fuerza de las interpretaciones.

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El premio al mejor actor recayó en Ferreira Adriano por 'Kahitu', una producción angoleña dirigida por Alberto Botelho que obtuvo además una mención honorífica en la competencia de largometrajes.

En la categoría documental, el jurado premió la brasileña 'Honestino', de Aurélio Michiles, un retrato del líder estudiantil Honestino Guimarães construido mediante imágenes de archivo, testimonios y recreaciones. El fallo valoró su capacidad para convertir una historia individual en una reflexión universal sobre la libertad y la preservación de la memoria.

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El Premio de la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa (CPLP) fue para 'Gonzaguinha, da Maior Liberdade', de la brasileña Susanna Lira, que recupera la voz del artista a través de sus canciones y entrevistas.

El jurado destacó la combinación de denuncia, afecto y esperanza en la obra, así como el uso del montaje, la música y los archivos para aportar significado a la narración.

La distinción coincide con el trigésimo aniversario de la CPLP y pasa a denominarse desde este año FESTin/José Aparecido, en recuerdo de José Aparecido de Oliveira, uno de los impulsores de la organización. Su hija, Cecília Aparecido de Oliveira, será la encargada de entregarla, según el programa anunciado para la ceremonia en el Fórum Lisboa.

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La entrega de premios incluye también un homenaje al actor brasileño Reginaldo Faria, distinguido con el Premio FESTin a la Excelencia por su trayectoria.

En cortometrajes, el galardón del jurado correspondió a 'Quem Ficou Fui Eu', de las brasileñas Maria Garé y Luzia Pace, por su dominio del lenguaje cinematográfico, la coherencia de sus decisiones artísticas y el trabajo de sus actrices.

La portuguesa 'Paragem', de Rodrigo Oliveira y Amelie Panigaz Borges, recibió una mención de honor por la singularidad de su propuesta y su reflexión sobre cómo se deja pasar la vida.

En las votaciones del público, los espectadores infantiles eligieron la brasileña 'Notícias da Lua', de Sérgio Azévedo.

Por su parte, en la muestra 'Los diferentes acentos de la lusofonía' fueron premiadas 'Mariana', del portugués Eric Santos, así como el documental 'O meu abô António', de Vasco Napoleão, recibió una mención de honor.

El premio del público al mejor documental fue para la producción portuguesa 'Mamã Guiné', de Filipe Translatti y Maurício Franco, con una mención honorífica para la brasileña 'Cartas para...', de Vânia Lima.

FESTin promueve la difusión del cine de los países de habla portuguesa y el intercambio entre sus creadores y públicos. EFE