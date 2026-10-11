Agencias

2-2. Aguirre debuta con empate en El Sardinero

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Santander, 11 oct (EFE).- Javier Aguirre debutó como técnico del Valencia con un empate 2-2 ante el Racing de Santander en un partido igualado y con opciones para ambos equipos en el tramo final para llevarse la victoria.

El equipo valencianista dejó buenas sensaciones en El Sardinero ante un Racing de Santander que mejoró su imagen respecto a las duras derrotas ante el Barcelona y el Celta de Vigo antes del parón liguero, pero que siguió mostrando la misma debilidad defensiva que le está lastrando en este inicio de temporada.

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